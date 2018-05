Premier buteur lors du «match du maintien» face à Saint-Gall, Pajtim Kasami a mis de belle manière un point final à une saison compliquée. Jeudi à Martigny, il nous a accordé une interview réalisée en français, une langue dans laquelle il est à l’aise.

Vous ne vous êtes pas entraîné de toute la semaine?

Non. Et je ne jouerai pas à Thoune.

Déjà les vacances?

Non, non, regardez, je suis là, je vais aux soins. Mais j’ai deux blessures qui me font souffrir: une au muscle pectiné, une au tendon. Vous savez, je n’aurais même pas dû jouer les derniers matches.

Vraiment?

Vraiment. Contre Bâle, je suis entré en collision avec le gardien. Le médecin a été clair: saison terminée, trois à quatre semaines d’arrêt. Je ne l’ai pas écouté. J’étais suspendu la semaine d’après à Zurich, donc j’ai attendu pour prendre une décision. Mes médecins personnels sont venus chez moi à Montreux. J’ai bossé comme un fou et j’ai décidé de terminer la saison sur le terrain. Je ne pouvais pas lâcher l’équipe à ce moment-là. Impossible.

Vous vous êtes mis en danger?

Oui. Il y avait un risque que le tendon lâche complètement. Je n’étais pas à 100%. De loin pas, même. C’était une des périodes les plus dures de ma carrière, des soins 24 heures sur 24. Mais vu la situation dans laquelle on était, c’était exclu que je lâche. Je suis fier d’avoir fait ce sacrifice. Je suis quelqu’un qui peut jouer avec des douleurs, ce n’est pas un problème, mais là j’ai pris un gros risque: si le tendon pète, tu es out pour huit semaines. Plus une opération. Donc là, repos et soins. Enfin (sourire)!

À quoi avez-vous pensé face à Saint-Gall lorsque vous recevez ce ballon devant le but vide?

Qu’il fallait que je le mette au fond (sourire). Carlitos est parti sur le côté et je savais ce que j’avais à faire: plonger dans les seize mètres. Le ballon est arrivé, j’ai marqué et là…

La libération? Un exutoire après avoir raté toutes ces occasions lors des matches précédents?

Franchement, oui. Vous savez, ces occasions… Aucun joueur ne fait exprès de ne pas marquer. Je ne comprenais pas, je me posais des questions. C’est dans la tête.

Vous étiez venu à Sion pour jouer l’Europe et on vous voit fêter le maintien comme si c’était un titre…

C’était normal de fêter. C’était un tel soulagement. Mais dans le vestiaire, je ne vous cache pas qu’on s’est dit autre chose après le match.

Quoi?

Excusez-moi du terme, mais on s’est dit: «Putain, mais on aurait pu faire tellement mieux!» Avec l’équipe qu’on a, c’était les trois premières places minimum.

Et pourtant, la saison a été incroyablement compliquée…

Encore plus que ça. C’était insupportable. En novembre, j’avais honte de sortir de chez moi, je me cachais à la maison. Je ne voulais voir personne. Je me disais qu’on décevait les gens. Moi le premier.

Avez-vous envie de rester à Sion pour faire mieux?

Pour l’instant, je pense surtout à me reposer. À prendre de la distance avec le foot, partir en vacances.

Mais encore?

Je vais me poser avec mon agent, on va faire le bilan de la saison. Voir ce qui a été, ce qui a moins été. Aujourd’hui, je ne veux pas répondre à cette question. Vous verriez ma maison, c’est pire qu’un hôpital! Les dernières semaines ont été éprouvantes. Laissez-moi souffler.

En arrivant à Sion, vous aviez des ambitions européennes, bien légitimes. Et la Coupe du monde dans le viseur…

Bien sûr que c’est décevant. J’ai bien fini la saison, mais je partais de loin.

Avez-vous eu des nouvelles de Vladimir Petkovic?

Non, pour l’instant aucun contact.

Avez-vous pensé à partir cet hiver?

Honnêtement, oui. J’avais des offres intéressantes. D’un côté, j’étais conscient d’avoir une responsabilité dans la situation. De l’autre, je me disais: «Sois égoïste. Il y a la Coupe du monde.» Et j’ai décidé de rester. Peut-être que ça m’a coûté ma place en Russie, mais je ne regrette rien. La saison s’est bien finie et je suis fier de ce qu’on a fait. Se sauver en ayant eu huit points de retard, c’est une très belle réussite.

Vous y avez toujours cru?

Oui. Sincèrement. Autour de nous, on sentait bien que les regards n’étaient pas sympathiques, que les vibrations n’étaient pas bonnes. Mais entre nous, on se disait: on va le faire.

Et il y a eu ce camp de survie dans les Cévennes en janvier. Quel souvenir en gardez-vous?

Il a été prépondérant. Avant, ça allait, mais il manquait quelque chose. Ce camp nous a permis de nous souder, de nous rendre compte qu’ensemble on allait y arriver. On n’a pas rigolé là-bas! Mais on a posé les bases du sauvetage.

On a l’impression que cette saison symbolise un peu votre carrière. Des attentes très élevées, un parcours sinueux, mais une force de caractère qui ne vous a rien fait lâcher…

D’accord avec vous.

De quoi vous rappellerez-vous quand vous repenserez à cette saison dans dix ans?

À la fierté de n’avoir rien lâché quand tout semblait perdu, justement. Une valeur que j’apprécie. (nxp)