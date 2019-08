Le FC Sion de Stéphane Henchoz tient enfin sa première victoire de l’exercice. A Tourbillon, les Valaisans, pourtant réduits à 10 après la stupide expulsion d’Abdellaoui, ont trouvé en Pajtim Kasami l’homme providentiel. Remplaçant de luxe, le No 7 a signé un doublé en moins de cinq minutes qui offre trois points inespérés à une équipe qui a puisé dans sa solidarité des raisons de ne pas s’écrouler. S’il permet à Sion d’effectuer un bond en avant, son succès ne doit pas occulter les questions qui fâchent, notamment concernant la faiblesse globale du jeu qu’il a présenté et ses manquements défensifs.

Dans ce choc opposant les deux premiers cancres du championnat, Henchoz avait choisi de demeurer fidèle à son 3-4-1-2, vite converti en 5-3-2, relançant les onze titulaires du stade de Genève (0-0 contre Servette) à l’exception de Ndoye, blessé et remplacé par le Suédois Andersson. Devant son public, Sion a eu le bonheur d’ouvrir la marque sans l’avoir vraiment cherché. Une ouverture du score précoce tombée à la suite d’un centre-tir de Lenjani qui finit sa course dans lucarne. Un but qui devait beaucoup à la naïveté du portier Brecher, lobé et manquant de surcroît sa claquette. Les Valaisans allaient alors connaître leur meilleur moment de la première période mais Toma, arrivé seul devant le portier, manqua son affaire (11e), qui devait coïncider avec la dernière occasion du FC Sion des 45 minutes initiales. Inoffensif jusque-là, Zurich allait égaliser par Mahi, à la réception d’un service de Marchesano sur lequel Kouassi apparut un peu court. La tête du transfuge de Groningue, au Pays-Bas, mettait fin à 200 minutes de disettes offensives pour les protégés de Ludovic Magnin.

Les Valaisans multiplient les erreurs techniques

A partir de ce moment-là, la partie allait totalement échapper à des Valaisans multipliant les mauvaises relances et les erreurs techniques, étonnantes à ce niveau, ce dont leur hôte failli profiter plusieurs fois. Mais Marchesano, profitant des largesses défensives locales, visa le filet extérieur (32e), Mahi, pourtant idéalement placé, manqua son contrôle (33e) et Domgjoni devait trouver les gants d’un Fickentscher attentif (37e). Tandis que les premiers sifflets résonnaient, il tombait sous le sens que le FC Sion, tournant au ralenti, n’y était alors pas du tout, à l’image d’un Andersson terriblement fébrile au point de rater toutes ses interventions. Maître du ballon (avec 53% de possession), Zurich menait d’ailleurs à la pause 8 tirs à 4 et 3 corners à 2. Des chiffres qui traduisaient les difficultés valaisannes à se montrer un tant soit peu dangereux.

Abdellaoui expulsé

Face à ce manque d’assurance, Henchoz se résolut à lancer Anto Grgic, n’hésitant pas pour cela à sortir Behrami. Malgré une bonne volonté évidente, celui qui incarne le plus gros transfert de Super League cet été (et suscite les plus gros espoirs en Valais) n’a pas encore retrouvé ses sensations de guerrier. On vit Lenjani se positionner avant-centre mais rien ne changea vraiment pour Sion, évoluant sur un rythme lénifiant, avec une équipe coupée en deux. On entendit surtout la bronca de Tourbillon. Sion frisa ensuite la correctionnelle lorsque Abdellaoui ramassa Schönbächler pour un indiscutable penalty. Mais Kololli manqua la transformation de celui-ci (70e). Dans la foulée, le défenseur algérien crut malin d’applaudir l’arbitre, ce qui lui valut de regagner les vestiaires prématurément.

Alors que Zurich pressait, deux coups du sort devaient permettre à Sion de signer la plus improbable des victoires. Sur un corner offert par un Zurichois, Kasami allait profiter d’une déviation pour surgir avec à-propos. 180 secondes plus tard, le héros de la soirée s’en allait seul affronter Brecher, qu'il battait d'un tir entre les jambes. 3-1 final. Revenu de nulle part, Sion sait aujourd'hui qu’il ne peut pas se passer de Kasami.

Sion - Zurich 3-1 (1-1)

Tourbillon, 9800 spectateurs. Arbitre : M. Hänni.

Buts: 7e Lenjani 1-0, 20e Mahi 1-1, 81e Kasami 2-1, 83e Kasami 3-1.

Sion: Fickentscher; Kouassi, Andersson, Abdellaoui; Maceiras, Behrami (46e Grgic), Zock, Lenjani; Toma; Fortune (74e Uldrikis), Itaitinga (67e Kasami). Entraîneur: S. Henchoz.

Zurich: Brecher; Britto, Bangura (85e Ceesay), Kryeziu, Kharabadze; Domgjoni, Popovic; Schönbächler (81e Khelifi), Marchesano (62e Kololli), Mahi; Kramer. Entraîneur: L. Magnin.

Notes: Sion sans Raphael, Ndoye, Patrick, Ruiz (blessés), Mitruyshkin, Saintini, Khasa (M21), Angha, Baltazar, Adao, Adryan, Oussou, Philippe (pas convoqués). Zurich sans Nathan, Rüegg, H. Kryeziu, Winter (blessés). 70e: Kololli manque la transformation d’un penalty en trouvant le poteau extérieur.

Expulsion: 71e Abdellaoui.

Avertissements: 43e Abdellaoui, 59e Toma, 78e Kramer.