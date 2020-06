La vie est, dit-on, un éternel recommencement. Paolo Tramezzani retrouve ainsi le banc du FC Sion, un peu moins de trois ans après en avoir été éjecté. Le club valaisan, dans la foulée de l’annonce du licenciement de Ricardo Dionisio mercredi en début d’après-midi, a officialisé le retour du technicien italien à Tourbillon. Un retour qui devrait être fugace, puisque l’ancien défenseur, qui aura 50 ans le 30 juillet prochain, s’est vu proposer un contrat jusqu’à la fin de la présente saison. Sa mission sera double: d’abord sauver les meubles en championnat dès le 20 juin; puis tenter l’exploit en Coupe, dès les quarts au mois d’août.

16 matches avec Sion en 2017

Il faut souhaiter à Paolo Tramezzani davantage de succès que lors de son premier passage en Valais. Engagé à l’été 2017 après un excellent semestre à la tête du FC Lugano, l’Emilien avait été licencié le 22 octobre, après seize matches et avec un fort triste bilan comptable (quatre victoires, cinq nuls et sept défaites, éliminations contre les Lituaniens de Suduva en Ligue Europa et face à Stade-Lausanne-Ouchy en Coupe de Suisse). Et on ne peut pas dire que ce maigre tableau de chasse avait été compensé par la qualité du jeu présenté.

Champion de Chypre

Sacré champion de Chypre avec l’Apoël Nicosie la saison dernière, Paolo Tramezzani avait quitté l’île en août passé, après avoir manqué la qualification pour la Ligue des champions. Son rebond à Livourne, cet hiver en Serie B, avait tourné très court puisqu’il avait été démis de ses fonctions après sept matches (deux petits points récoltés) et à peine moins de deux mois. C’est a priori pour le même type de durée qu’il a accepté de revenir au FC Sion.

Simon Meier