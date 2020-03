Selon la formule consacrée: «Paris est magique». Mais plutôt magie noire, pour le coup. Chaque année, alors que les huitièmes de finale de la Ligue des champions doivent enfin permettre au PSG de «franchir un palier», les tuiles s’empilent.

Lors de l'arrivée remarquée de QSI (Qatar Sports Investements) dans le capital du club parisien en 2011, la Ligue des champions était d'abord «un objectif à moyen terme», avant de devenir une finalité de plus en plus (op)pressante au fil des années. Une quête obsessionnelle qui vire depuis au tragi-comique.

Depuis 2013, où il a suffit que Messi remonte ses chaussettes depuis le banc pour que les Parisiens se liquéfient, le PSG a tout connu: du sang de cheval pour David Luiz au tibia chanceux de Demba Ba, en passant par Serge Aurier qui insulte son coach Laurent Blanc en tirant sur sa chicha.

Les propos insultants de Serge Aurier vis à vis de Laurent Blanc et Kevin Trapp en direct sur Periscope pic.twitter.com/Q4ufRAMEPR — Je suis ... (@UnRevelateur) February 14, 2016

Reste que les dernières années ont été particulièrement fastes. En 2017, c'est LA remontada: vainqueur 4-0 à l'aller face au Barça, le PSG s'incline 6-1 lors du match retour. En 2018 comme en 2019, Neymar est blessé, à chaque fois à cause du même métatarse récalcitrant. Pire, éliminé par l'absence de VAR en 2018, il se fait éliminer par la VAR en 2019 et cette main discutable de Kimpembe face à Manchester.

«Cette année, c'est la bonne», une rengaine qui ressemble de plus en plus pour le PSG à «Ce soir, je vais conclure», signée Jean-Claude Dusse. Quand on parle de tragi-comique...

2020, c'est la bonne

Battu 2-1 à l'aller par Dortmund mi-février, le PSG avait quand même bon espoir ce mercredi de se qualifier devant son public, souvent particulièrement fervent dans ce genre de circonstances. Pas de bol, le match se jouera à huis clos.

PSG Dortmund à huis clos mais vous pouvez continuer à vous entasser dans le métro. Comme je l’ai dit hier au CFC le PSG est le club le plus poissard d’Europe.

Bien sûr le match reste à jouer mais ça sent pas bon — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 9, 2020

Dépités face à l'accumulation des coups du sort, les supporters parisiens commencent à s'en remettre à la théorie du complot - avec humour bien évidemment. Ainsi, le préfet qui a décidé de fermer les tribunes du Parc des Princes se nomme Didier Lallemant.

Le PSG est décidément un club unique quand il s'agit d'être le premier à qui il arrive des choses impensables dans l'irrationnel en Champion's League.

On n'a tellement pas d'équivalent que le préfet qui a décidé du huis clos pour PSG / Dortmund s'appelle Didier Lallement.. pic.twitter.com/tdGxHa3Rfu — SUPER ??????????? (@SuperCazarre) March 9, 2020

Dernière mauvaise nouvelle en date, Kylian Mbappé ne s'est pas entraîné lundi et mardi en raison d'une angine tenace. Voilà qui tombe à point nommé, l'attaquant était justement en pleine bourre après son triplé contre Lyon en Coupe de France la semaine passée...

Tiens, si le PSG arrivait malgré tous ces mauvais augures à franchir l’écueil des huitièmes de finale cette année, il ne serait pas étonnant de voir l'ensemble de la compétition annulée en raison du coronavirus.

Florian Müller