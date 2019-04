Cette enquête, confiée à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) de la police judiciaire parisienne, a été ouverte à la suite d'une plainte déposée mardi dernier par les associations Mousse et Stop Homophobie, soutenues par le collectif Rouge Direct qui réunit les anciens du Paris Foot Gay, ex-club amateur de la capitale.

Ancien défenseur et capitaine de Manchester United, Patrice Evra s'était déchaîné sur les réseaux sociaux après la victoire des Mancuniens contre le PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions, invectivant l'ancien joueur parisien Jérôme Rothen puis lançant notamment, le 18 mars, dans une vidéo sur SnapChat: «Paris, vous êtes des pédés ... ici c'est les hommes qui parlent».

Malgré des excuses

Le footballeur, habitué des insultes dans les médias ou les réseaux sociaux, avait ensuite posté un nouveau message pour s'excuser, assurant ne pas être homophobe.

I love this game, and more importantly , I love EVERYONE. A quick message here to clear up any confusion! ?? #ILTG #positive4evra pic.twitter.com/92RuMIT9ao