La saison dernière déjà, la pause hivernale avait été singulièrement raccourcie, les championnats de Super et Challenge Leagues, qui s’étaient alors arrêtés le 16 décembre, ayant repris dès le samedi 2 février 2019. Cette année, la pause de Noël sera pourtant encore plus courte en raison de l’Euro et de l’obligation de terminer le championnat le 20 mai (36e journée).

Raison pour laquelle l’interruption n’excédera cette fois-ci pas 41 jours, soit entre le 15 décembre (dernière journée de la première partie du championnat) et la reprise fixée au 25 janvier déjà. Cette pause raccourcie a notamment eu une incidence directe sur la préparation des clubs de Swiss Football League en janvier prochain, des clubs qui, pour la majorité d’entre eux, seront à pied d’œuvre dès les premières heures de l’an neuf. Autre conséquence de cette préparation concentrée, le choix assumé de zapper le traditionnel camp d’entraînement de janvier, ce qui sera notamment le cas de NE Xamax.

Xamax sur son synthétique

Contrairement à Sion et à Lausanne, qui se retrouveront sous le soleil espagnol dans la région de Jerez afin de préparer leurs futures échéances respectives, le club neuchâtelois a préféré rester à la Maladière, dans un environnement que ses joueurs connaissent bien. Pas question toutefois d’y voir une décision dictée par les finances. «Compte tenu d’une pause aussi réduite, explique Sébastien Egger, son responsable de la communication, Xamax effectuera toute la préparation sur son terrain synthétique sur lequel on peut du reste s’entraîner toute l’année, ce qui évitera aussi les problèmes d’adaptation.»

Ce choix, qui peut toutefois surprendre, a été validé par Joël Magnin, qui aurait eu tout loisir d’emmener ses joueurs au sud de l’Europe, mais qui a préféré concentrer l’essentiel du travail à effectuer à Neuchâtel même. Tout au plus l’actuel barragiste de Super League s’autorisera-t-il un week-end (ou quelques jours) de sortie et de team-building, vraisemblablement à la montagne.

Xamax disputera un premier test amical le 11 janvier, face au Stade-Lausanne-Ouchy, qui, lui aussi, a renoncé à mettre sur pied un stage de préparation à l’étranger. Pour les Neuchâtelois, trois autres matches de rodage – contre respectivement Kriens (le 15), Thoune (le 18) et La Chaux-de-Fonds (le 22) – sont prévus avant la reprise officielle contre Servette, fixée le week-end des 25 et 26 janvier.

Pour sa part, le club genevois ne dérogera pas à ses habitudes. Pour la troisième fois, les protégés d’Alain Geiger mettront le cap sur Vilamoura, et le complexe Browns Resort. En Algarve, Servette rencontrera notamment les Hollandais de Vitesse Arnhem, les Allemands de Wolfsburg, ainsi que le FC Séoul, également en stage au Portugal.

Nicolas Jacquier