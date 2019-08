Gagner sans convaincre ni même suffisamment jouer et, malgré tout, monter sur la troisième marche provisoire du podium de la Super League, c’était l’exploit à mettre au crédit du FC Sion de Stéphane Henchoz, dont l’équipe avait été assistée par une incroyable baraka que ses joueurs avaient su provoquer tant contre Zurich qu’à Lugano – ce qui représente aussi une qualité reconnaissons-le.

Aussi attendait-on avec beaucoup d'impatience la nouvelle prestation valaisanne, afin de mesurer des progrès attendus aussi bien par ses supporters et davantage encore par son staff. Et constat réjouissant: cette victoire-ci ne doit cette fois rien au hasard, à un coup de pouce de la chance ou à une quelconque intervention de la providence. S’il a finalement pu battre dans la douleur un Lucerne inconsistant, apparu aussi faible que durant sa courte campagne européenne, Sion n’en a pas moins affiché quelques très intéressantes raisons d’espérer. A commencer par un état d’esprit retrouvé, supérieur à ce qui existait ces dernières saisons. C’est peut-être cela aussi la patte de Stéphane Henchoz.

Au niveau du jeu, le compte n’y est pas encore mais on en vient à se demander si cette impossible quête de devoir produire à tout prix du spectacle – c’est du moins ce qui lui est demandé - est vraiment l’objectif premier de la maison. Tant Sion, on l’a encore vérifié dimanche après-midi, n’est jamais aussi fort et dangereux que lorsqu’il est dominé. Tant la sécurité défensive recherchée par son coach semble le dispenser d’assurer autre chose qu’un service minimum, que ses joueurs sont d’ailleurs capables de désormais proposer. Quand une méthode réussit, pourquoi absolument en chercher une autre après tout?

Après cinq journées, le FC Sion estampillé Stéphane Henchoz transpire donc le travail et un début de sérénité. A défaut de parvenir à emballer ses matches sur 90 minutes (ce qu’il fait par à coup), il s’en dégage déjà un état d’esprit de nature à le mettre à l’abri des baisses de régime. Cela ne signifie nullement qu’il va gagner tous ses matches mais cela devrait au moins l’assurer d’un minimum syndical sur la durée.

Derrière YB, il y a peut-être une place à prendre

Au point que dans un championnat sans doute plus ouvert qu’il n’y a paraît derrière un YB probablement intouchable, le club valaisan sait qu’il peut jouer placé, dans le haut du tableau, ce qui lui éviterait déjà de revivre les tourments de l’exercice précédent où l’équipe avait dû se battre jusqu’au bout pour son maintien.

Pour le FC Sion, la saison 2019-2020 doit aussi être marquée par la reconquête de Tourbillon. Voici bien trop longtemps que le stade du club valaisan ne ressemble plus à une citadelle imprenable. Il doit le redevenir. Face à un public toujours aussi présent et qui ne demande qu’à s’enflammer, Sion doit à nouveau, et régulièrement, faire la loi chez lui, devant ses magnifiques fans – ce qui n’était pas le cas la saison passée lorsque le groupe n’avait pu fêter que six victoires (contre 8 défaites) à domicile ; ça l’avait encore moins été une année plus tôt avec un bilan encore plus déficitaire à Tourbillon (4 victoires/7 défaites).

Refaire de Tourbillon ce qu’il était naguère, voilà bien la première mission incombant au FC Sion en ce début de saison. Prêts à s'identifier à ceux qui les font rêver, ses supporters l’ont bien compris, lesquels ont fêté comme il se doit la renaissance de leur héros ordinaires. Cela a donné lieu à des images sympathiques, celles d’un bonheur partagé dès le coup de sifflet final, d’une communion entre le public et un FC Sion en devenir qui n’a peut-être pas fini de surprendre en bien.

Au sein d’une équipe qui sait aussi bien cacher son jeu, il suffirait parfois de si peu, d’un supplément de conviction et d’un peu plus d’audaces, pour que Tourbillon ranime la flamme d’une espérance capable de transcender le FC Sion. Alors seulement, le club valaisan pourra définitivement lorgner vers ces sommets qu'il entend conquérir.