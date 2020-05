Ce lundi, les pontes du championnat anglais devraient accepter un retour à l'entraînement de leurs joueurs par grappes, dans des conditions contrôlées strictement. Mais certains éléments pourraient refuser de participer à ces pratiques, par peur du virus. Une situation qui inquiète un officiel de club cité par Sky Sports.

«Je pense vraiment qu'ils ne devraient pas être payés. Pour le moment, nous sommes dans le doute quant à la situation de leurs contrats, a-t-il raconté. Je pense que si vous demandez à des gens dans la rue s'ils accepteraient de s'entraîner et de jouer au foot, en étant testés deux fois tous les sept jours, pour 60'000 Livres Sterling par semaine (réd: 70'600 francs suisses), j'imagine qu'ils diraient oui. Ça me met en colère.»

«Je ne parle pas de football en ce moment, je parle de la santé de ma famille, avait notamment écrit Troy Deeney sur Instagram ce week-end. Si je sens que je ne peux pas m'occuper de ma famille, alors je ne reprendrai pas. Je ne veux pas mettre ma famille en danger. Wu'est-ce qu'ils vont faire, me prendre de l'argent? J'ai déjà été fauché, alors ça ne me dérange pas.»

Rembourser les diffuseurs?

Certains des éléments du Championnat le plus riche de la planète sont dans un groupe à risque. D'autres ont de la famille ou des connaissances qui peuvent également y figurer. Pour le propriétaires de club, on s'attend toutefois à ce que le vote sur la reprise des présidents à propos des entraînements soit unanime. Pour les joueurs, par contre, on parle d'un 50/50.

«J'espère qu'on pourra recommencer les pratiques par petits groupes cette semaine, a indiqué un président non identifié, toujours sur Sky. Je m'attends à ce que la majorité, si ce n'est tous mes joueurs soeint de retour ces prochains jours. Beaucoup sont toutefois dubitatifs quand à la possibilité de s'entraîner avec contact et de jouer des matches... Tous nos joueurs ont été testés le week-end dernier, avec pour but de reprendre mardi. On devrait avoir les résultats lundi soir.»

Les clubs anglais souhaitent que leur football redémarre, à huis clos, à la mi-juin. Certains propriétaires espèrent que la réussite du premier week-end de Bundesliga pourra encourager joueurs et politiques à permettre ce retour au jeu. Au vu des audiences en Allemagne, on peut se douter que les diffuseurs sont pressés, eux aussi. Si les affaires ne reprennent pas, les clubs pourraient devoir rembourser la bagatelle de 340 millions de Livres (400 millions de francs suisses) en droits TV. Ça aussi, ça motive...