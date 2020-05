Si les clubs de Swiss Football League (SFL) devaient se prononcer en faveur d'une reprise des championnats de Super et Challenge Leagues, vendredi, ils devront s'attendre à jouer devant des tribunes vides ou presque.

Alain Berset l'a confirmé ce mercredi après-midi lors de la conférence de presse du Conseil fédéral: dès le 8 juin, les manifestations pourront réunir jusqu'à 300 personnes, mais pas plus.

Le Conseil fédéral tranchera en outre le 24 juin sur les manifestations réunissant entre 300 et 1000 personnes et d’autres assouplissements possibles. Mais les manifestations de plus de 1000 personnes restent interdites jusqu’à fin août. On se dirige donc vers une fin des championnats à huis presque clos - pour autant que la fin des compétitions soit entérinée vendredi.

Par ailleurs, les compétitions de sport impliquant un contact physique étroit et constant, comme la lutte, le judo, la boxe ou la danse de salon devraient rester interdites jusqu’au 6 juillet.

Mais les entraînements sont de nouveau autorisés à partir du 6 juin, sans restriction relative à la taille des groupes, y compris pour les sports qui supposent un contact rapproché. Toutefois, pour ces sports-là, les entraînements doivent avoir lieu dans des équipes fixes et la liste des personnes présentes doit être dressée.