Boston a enchaîné une huitième victoire consécutive vendredi à domicile en dominant facilement Atlanta (129-109).

Les Celtics se sont appuyés sur Kyrie Irving (24 pts), Jayson Tatum (22 pts), Marcus Morris (20 pts) et Gordon Hayward (19 pts en sortie de banc) pour sceller leur succès. Boston, qui avait connu un début de saison en demi-teinte, est désormais 4e de la conférence Est avec 18 victoires et 10 défaites.

Avec 44 points (record en carrière égalé), 14 rebonds et 8 passes décisives, l'ailier grec de Milwaukee Giannis Antetokounmpo a porté les Bucks lors de leur victoire face à Cleveland 114 à 102. Milwaukee consolide sa place de dauphin à l'Est avec 19 victoires et 9 défaites.

The best from @Giannis_An34 tonight:



44 PTS (tied career-high) | 14 REB | 8 AST pic.twitter.com/m6G413c6Lc — Milwaukee Bucks (@Bucks) 15 décembre 2018

Malgré ses 40 points et 21 rebonds, Joël Embiid n'a en revanche pas pu empêcher la défaite de Philadelphie contre Indiana (113-101). Les Sixers, qui ont perdu leurs deux derniers matches, rétrogadent à la 5e place à l'Est avec 19 victoires pour 11 défaites.

Big play in a BIG moment from @yungsmoove21 pic.twitter.com/zfkXTAiK4V — Indiana Pacers (@Pacers) 15 décembre 2018

