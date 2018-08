Menée 3-1 à la pause sur son terrain, l'AS Rome a réussi à sauver un point lundi face à l'Atalanta Bergame lors de la 2e journée de Serie A (3-3), avec un but merveilleux de Javier Pastore. Le milieu de terrain helvétique Remo Freuler n'est pas entré en jeu pour les visiteurs.

Dès la 2e minute du match, le Stadio Olimpico est tombé amoureux de Pastore. Pour son premier match à domicile sous le maillot giallorosso, l'ancien Parisien a fait les choses en grand: centre parfait de Under et fantastique reprise en talonnade de l'Argentin, dans le petit filet de Gollini.

La Roma menait donc 1-0 mais l'Atalanta, très remaniée dans la perspective de l'important barrage retour de Ligue Europa de jeudi face à Copenhague (0-0 à l'aller), était dangereuse quand même, notamment sur les innombrables ballons offerts à ses attaquants par la Roma, catastrophique dans ses relances.

Bergame finissait par mettre tous ces cadeaux à profit, et comment, avec trois buts avant la pause, signés Castagne (19e) et Rigoni (21e et 38e). Le puissant Zapata martyrisait une charnière Fazio-Manolas très en dessous de son niveau et les Romains étaient mal embarqués.

Ambiance survoltée

A la pause, l'entraîneur Eusebio Di Francesco faisait entrer son champion du monde Nzonzi et le jeune Justin Kluivert et tout changeait. Plus précise et plus entreprenante, la Roma revenait à 3-2 via Florenzi (60e), ensuite sorti blessé, et Di Francesco faisait entrer Schick, un attaquant supplémentaire.

C'est pourtant Manolas, un défenseur, qui a marqué le but de l'égalisation à la 83e dans une ambiance incroyable pour un match du mois d'août et de la 2e journée. Avec cette remontée, le club de la capitale limite les dégâts avec quatre points en deux matches (comme l'Atalanta), avant d'aller affronter l'AC Milan vendredi.

Mais en tête, les favoris - la Juventus Turin et Naples - ont eux fait le plein.

