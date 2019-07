Bien qu’habitué au haut niveau Patrick Sylvestre a tremblé. Ancien international helvétique (11 sélections) et champion de Suisse avec Sion en 1997, Patrick Sylvestre a maintenant un rôle différent. Passé par La Chaux-de-Fonds, Lugano, Lausanne-Sport et Sion, cet amoureux du foot a revêtu un autre costume dimanche à la Maladière, celui de père.

Son fils Noha marche dans ses traces. Le Jurassien a vécu sa première titularisation en Super League avec Neuchâtel Xamax. Battue 0-1 par Young Boys, la défense neuchâteloise - avec Noha Sylvestre aligné au centre - a fait bonne figure. Rien n’a échappé à son père, parfois avec l’oeil d’un technicien, souvent avec les émotions.

Patrick, voir son fils titulaire une première fois en Super League, ça fait quoi?

J’ai regardé ce match avec une petite boule au ventre. Il y avait de la fierté et en même temps je me demandais s’il était prêt à franchir ce cap. Cette première titularisation est arrivée bien plus vite qu’attendu, surtout avec son parcours chahuté ces dernières années. Je retiens qu’il est beaucoup plus facile d’être joueur que parent.

Qui était dimanche à la Maladière: le père, le joueur, le coach?

Avant tout le papa. Dans un tel cas, on est vraiment dans l’émotionnel, même si on essaie de s’en détacher. On veut y faire abstraction quand on est entraîneur ou joueur, mais quand c’est votre enfant, ce sont les sentiments qui parlent. Il est impossible de laisser de côté l’aspect technique. Sur des choix, sur des situations ou des placements, il y a toujours une réflexion de «technicien». Lorsqu’on sent qu’une situation scabreuse se présente, on se dit: «Attention...» et tout de suite les sentiments reprennent le dessus. Mais c’est définitif: je préfère être sur le terrain (rires).

Noha titulaire, c’était une surprise pour vous?

Noha m’avait dit la veille que Mike (Gomes) n’était pas assuré de pouvoir tenir sa place. Mais je pensais que Mike serait quand même titulaire. C’était une surprise car les dernières semaines à West Ham ont été passablement chahutées. Ça fait pratiquement deux ans qu’il n’avait pas disputé intégralité d’un match. Après deux ans troublés par des blessures conséquentes, on ne savait même pas si le foot était encore d’actualité. Ensuite est venue la proposition de Neuchâtel, qui était une très bonne opportunité. Et ce match a été une magnifique récompense. Ça lui montre que le chemin est possible, même si il y a du boulot.

Pour vous, cela avait-il un air de déjà vu? Car votre fille (Chloé) a évolué en première division féminine et en équipe nationale junior...

Quel que soit le niveau, quand on a un enfant qui fait de la compétition, il y a toujours ce sentiment de parent. On a la boule au ventre et on souhaite que tout se passe bien. Ce sont les mêmes sentiments, que ce soit en Super League devant 8’000 personnes ou dans le foot féminin qui a moins de public. On a envie que ça se passe le mieux possible pour nos enfants.

Comme vous, votre fille a porté le maillot de l’équipe de Suisse. Espérez-vous aussi voir Noha l’endosser?

C’est certainement un objectif qu’il a dans la tête. Il l’a toujours dit. Mais il faut prendre les étapes les unes après les autres. Pour l’instant, après ce qu’il s’est passé ces deux dernières années, sa titularisation est une belle récompense pour son travail. Après il faut progresser, aller de l’avant, prendre de l’assurance. C’est en tout cas l’un de ses rêves, il ne s’en est jamais caché.

Et votre premier match, vous vous en souvenez?

Si j’ai bonne mémoire, c’était avec La Chaux-de-Fonds en 1986. En l’espace d’un mois j’étais passé de la 3e ligue à la LNA. Je m’étais retrouvé à la Charrière et je ne dirai pas le nom du joueur (ndlr: du FC Sion) qui m’avait répété depuis le début du match qu’il allait me «casser les deux jambes». Sympa comme entrée en matière... Le premier match pro, on ne l’oublie jamais. Même si on galère, il faut profiter de ces instants. Et savourer même si c’est pas facile sur le terrain. C’est ce que j’avait dit à mon fils avant qu’il parte rejoindre son équipe dimanche.