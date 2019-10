Le procès de Paul Gascoigne, ancien célèbre footballeur anglais accusé d'agression sexuelle pour avoir embrassé une femme sans son consentement dans un train, a débuté lundi en Angleterre.

Lors de l'audience au tribunal Teesside Crown Court (nord de l'Angleterre), la plaignante a présenté sa version des faits aux jurés.

En août 2018, lors d'un voyage en train reliant York à Newcastle, Paul Gascoigne lui aurait d'abord demandé si elle savait lire les lignes de la main. «Il avait l'air saoul», a-t-elle ajouté.

Alors qu'elle tentait de l'ignorer, l'ancien international aurait tenté de s'assoir sur ses genoux et lui aurait «tapé sur le bras»: «Je me suis retournée pour lui faire face, et il m'a attrapé le visage pour m'embrasser à pleine bouche», a-t-elle raconté. «J'ai été prise au dépourvu car cela sortait de nulle part.»

Une fois hors du train, la femme a contacté la police, sans savoir alors qu'il s'agissait de l'ancien meneur de jeu de Tottenham et de la Lazio Rome, qui a joué son dernier match professionnel en 2004 sous les couleurs de Boston United.

«Pour la rassurer»

Pour le procureur William Mousley, l'affaire relève de «l'agression sexuelle». C'est une «agression brève mais déplaisante avec connotations sexuelles, dans un train, par un homme inconnu d'une cinquantaine d'années et ivre», a-t-il déclaré lundi à l'audience.

Contacté au téléphone la nuit même de l'incident, Paul Gascoigne a dit aux policiers avoir «embrassé une grosse gonzesse», a rapporté le procureur.

Le lendemain matin, il dira aux policiers qu'il avait voulu «lui donner un bisou sur la bouche pour la rassurer», affirmant que des passagers du train s'étaient moqués de son physique, selon la même source.

En janvier, Paul Gascoigne avait plaidé non-coupable des faits reprochés.

Ce n'est pas la première fois que Paul Gascoigne, 52 ans, se retrouve devant la justice britannique. En 2016, il avait écopé d'une amende de 1000 livres (1170 euros) pour avoir proféré des propos racistes lors d'une apparition publique en novembre 2015.