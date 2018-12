Manchester United est de retour dans la course à l'Europe! Les Red Devils sont toujours sixièmes de Premier League, mais désormais à trois points seulement d'Arsenal.

Depuis l'arrivée à leur tête d'Ole Gunnar Solskjaer, les Mancuniens en sont à trois victoires en trois matches, toutes trois acquises de manière très convaincante. Ainsi, ce dimanche, en clôture de la 20e journée, United a détruit Bournemouth 4-1 à Old Trafford grâce notamment à un Paul Pogba de très haut niveau.

Paul Pogba under Ole Gunnar Solskjaer:



3 games

4 goals

3 assists



Most goals

Most assists

Most shots

Most shots on target

Most touches

Most final third passes

Most chances created



???????????????? pic.twitter.com/PiMjrspE1A