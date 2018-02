Le Tribunal de recours de la Swiss Football League (SFL) a partiellement admis le recours du FC Sion et a réduit les sanctions à l’encontre de Barthélémy Constantin. Le directeur sportif du club valaisan voit son amende diminuée à 5000 francs et son interdiction de terrain à 5 matches consécutifs.

Pour rappel, le 31 octobre 2017, la Commission de discipline de la SFL avait sanctionné Barthélémy Constantin d’une amende de 15'000 francs et d’une interdiction de terrain de 10 matches, suite aux incidents survenus après le match entre le FC Lugano et le FC Sion le 21 septembre 2017. Une décision contre laquelle le FC Sion a déposé un recours dans les délais impartis.

Dans sa décision du jour, le Tribunal de recours partage les considérants de la Commission de discipline tout en retenant toutefois un certain nombre d’éléments à décharge, à savoir les antécédents de Barthélémy Constantin qui sont manifestement de peu de gravité, son jeune âge et sa relative inexpérience ainsi que du fait que l’affaire concernant Christian Constantin, père du recourant et médiatisé s’il en est, a inévitablement eu pour effet de mettre en lumière et sous le feu des projecteurs les agissements préalables - et parfaitement répréhensibles - du fils.

C'est pour ces motifs que le Tribunal de recours a allégé la peine de Barthélémy Constantin. Concrètement, cela signifie que ce dernier ne pourra pas aller dans l’enceinte du stade, sur le terrain, dans la zone technique, dans les vestiaires, la zone mixte et prendre place en tribune ou dans un quelconque secteur du stade lors des cinq prochaines rencontres de championnat du FC Sion.

Cette décision est définitive pour les instances de la SFL. Elle peut faire l’objet d’une procédure d’appel au Tribunal arbitral du sport (TAS) dans les 10 jours, laquelle n’aurait toutefois pas d’effet suspensif. (Le Matin)