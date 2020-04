La mère de l'entraîneur catalan de Manchester City Pep Guardiola, Dolors Sala Carrio, est décédée après avoir contracté le COVID-19, a annoncé le club anglais sur Twitter lundi.

«La famille de Manchester City est dévastée d'apprendre aujourd'hui (ndlr: lundi) la mort de la mère de Pep (Guardiola), Dolors Sala Carrio, à Manrèse, près de Barcelone, après avoir contracté le coronavirus. Elle avait 82 ans, a annoncé le club sur Twitter. Tous les membres du club présentent leurs plus sincères condoléances en ce moment difficile à Pep, à sa famille et à ses proches», ont poursuivi les Citizens dans un second tweet.

Pep Guardiola vient de perdre sa mère, Dolors Sala, décédée à 82 ans du coronavirus.



Nous apportons tout notre soutien à Pep et à sa famille ???????? pic.twitter.com/IqSnVLDpi4 — LigActu ???????? (@LigActu) April 6, 2020

Pep Guardiola a été l'un des premiers a montrer son soutien au personnel médical au début de la pandémie de nouveau coronavirus. Le 24 mars, l'ex-entraîneur du Barça (2008-2012) et du Bayern Munich (2013-2016) a fait un don d'un million d'euros au collège médical de Barcelone pour l'achat de matériel médical pour les établissements de santé de Catalogne.

Selon le dernier bilan transmis lundi par les autorités sanitaires espagnoles, l'Espagne a dénombré 135'032 cas et 13'055 personnes sont mortes du nouveau coronavirus dans le pays. C'est le quatrième jour consécutif avec un nombre de décès quotidien en baisse.

AFP