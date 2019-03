A considérer les seuls résultats, quelle est la «meilleure» équipe nationale du monde, invaincue qui plus est depuis novembre 2017? Vous séchez? Au risque de vous surprendre, ou décevoir peut-être, ce record n’est ni le fait de la France – les champions du monde se sont inclinés contre les Pays-Bas en novembre passé – ni du Brésil ni la propriété d’un autre pays figurant parmi le top 10 mondial.

Non, ce record appartient au «petit» Kosovo (matricule 130 au classement FIFA), la sélection de Bernard Challandes pouvant s’enorgueillir de n’avoir perdu aucun de ses douze derniers matches (huit victoires et quatre nuls). A titre comparatif, l’équipe de Suisse de Petkovic a enchaîné dans le même temps cinq succès (Serbie, deux fois l’Islande, Belgique, Géorgie) et trois nuls (Brésil, Costa Rica, Danemark) contre quatre défaites (Suède, Angleterre, Belgique, Qatar).

Alors bien sûr, les footballeurs de Pristina n’ont pas toujours été opposés à des cadors dans leur groupe de la Ligue des Nations qu’ils ont remportée l’automne passé. Mais les récents résultats – un match nul en amical contre le Danemark (2-2) suivi d’un point obtenu contre la Bulgarie (1-1) à l’occasion du début des éliminatoires de l’Euro 2020 - traduisent les énormes progrès réalisés.

«On se trouve plus facilement qu’au début. L’équipe a aussi emmagasiné de l’expérience. C’est une sorte de révélation attendue.» Blessé contre le Danemark, Benjamin Kololli (26 ans) était sur la pelouse lundi soir pour la venue des Bulgares. Un match que le Kosovo a copieusement dominé comme en témoignent les statistiques (62% de possession de balle, 12 tirs à 4, 7 corners à 4). «On a clairement perdu deux points qui étaient à notre portée. On a simplement manqué de réalisme à la conclusion. Mais lors de ces deux derniers matches, on a vu que l’on avait rien à envier à nos adversaires. Chacun a pu s’apercevoir que l’on en avait sous le capot!»

Dans les rues de la petite capitale (245'000 habitants), le parcours flamboyant du Kosovo constitue un nouveau motif de fierté national. «On est en train de vivre un truc de malade. Quand on retourne au bled, une vague de fanatisme nous emporte. On sent une sorte de reconnaissance. Dans la rue, partout, tout le monde veut faire un selfie avec nous autres joueurs.»

Il a acheté 20 billets

Au stade Fadil Vokrri, où l’on jouait à nouveau à guichets fermés (12'500 spectateurs), l’équipe de Bernard Challandes a confirmé qu’elle était en train de changer de catégorie. «On part de très loin, de tout en bas même, mais on peut monter haut», pronostique l’attaquant du FC Zurich qui a fêté cette semaine sa neuvième sélection (3 buts). Pour ce dernier rendez-vous, Kololli, qui disposait déjà de cinq places offertes par la Fédération, a acheté une vingtaine de billets, qu’il a donnés à des membres de sa famille.

Pour son prochain match (7 juin) dans le groupe A, le Kosovo se déplacera à Podgorica, pour y affronter le Monténégro. Avec l’objectif, dans une poule peut-être moins déséquilibrée qu’il n’y paraît, de préserver son invincibilité avant de traverser la Manche pour y défier l’Angleterre. En tant que vainqueur de sa poule de la Ligue des Nations, le groupe de Bernard Challandes disposera ensuite d'une deuxième chance de qualification pour l'Euro à l'occasion des barrages, en mars 2020.

Encore classé au 177e rang de la hiérarchie mondiale en 2017, le Kosovo figurait entre la Lettonie et le Malawi au dernier pointage, en février. Nul doute qu’à ce rythme, son ascension est loin d’être terminée…

(nxp)