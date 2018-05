C'est officiel depuis lundi: Thomas Tuchel est le nouvel entraîneur du Paris-St-Germain (il a signé deux ans). C'est officiel depuis mardi: Peter Zeidler est le nouvel entraîneur du FC Saint-Gall (il a signé trois ans).

Pourtant, Peter Zeidler était pressenti ces derniers jours pour devenir l'adjoint de Tuchel au PSG, notamment pour sa connaissance de la langue française et de la Ligue 1. Ce ne sera donc pas le cas.

Il a précisé les choses dans un interview à France Bleu relayée par le10sport.com: «La rumeur était fondée, car on se connaît depuis toujours, Thomas et moi. On a passé nos diplômes ensemble et on fait un peu le même parcours, même s’il est un peu plus jeune que moi. Le PSG? Oui, on en a parlé ensemble. J’adore le PSG, mais il n’y a jamais eu d’offre concrète. Je ne vais pas être adjoint.»

(Le Matin)