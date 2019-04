Homme de grande classe, Peter Zeidler a tenu à rendre hommage à Neuchâtel Xamax FCS juste après la victoire de son équipe à la Maladière. «Il faut leur faire de grands compliments. Nous avons eu beaucoup de réussite ce soir et je ne me rappelle pas qu'un adversaire ait eu autant d'occasions contre nous cette saison! Je ne vais pas m'excuser pour la victoire, parce que dans le football ce n'est pas comme ça que ça se passe, mais je suis très soulagé d'avoir pris trois points. Contre YB, on en aurait mérité un, mais on a perdu. Contre GC, on aurait dû gagner et c'était match nul à la fin. Alors aujourd'hui, on gagne, je l'accepte bien volontiers», a souri l'Allemand.

La grande frustration d'Henchoz

Saint-Gall avait grand besoin de points, d'ailleurs, ce que n'a pas manqué de rappeler Peter Zeidler. «On était sur une mauvaise série, qu'on a cassée mercredi dernier avec ce nul face à GC. Ce soir, on a eu souvent le contrôle du jeu en première période, mais le match a tourné après la pause. C'était différent et Xamax a eu tellement d'occasions... Les deux barres transversales, le penalty raté, Ademi et Oss à la fin... On a marqué un très beau but et on a fait un grand pas vers le maintien. Donc je le répète, je suis soulagé.

Quant à Stéphane Henchoz, il a fait part de sa grande »frustration«. L'entraîneur xamaxien a aimé l'attitude de son équipe: »On a eu les occasions, mais dans le football, quand on ne marque pas, en règle générale on est punis. C'est ce qui s'est passé. On est déçus et frustrés. Les gars ont fait une très bonne deuxième mi-temps, mais il n'y a pas le résultat au bout.« (nxp)