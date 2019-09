Peter Zeidler (57 ans) ne s’en cache pas: il aime le Valais et ses habitants. Lors de son passage à Tourbillon, entre août 2016 et avril 2017, le FC Sion carburait du tonnerre, en tout cas au début, ce qui est à nouveau le cas aujourd’hui, dans un style certes différent, sous la houlette de Stéphane Henchoz. «Durant quelques semaines, se souvient-il non sans quelques émotions, on avait vraiment atteint un très bon niveau. Avec Karlen, Akolo, Sierro, Konaté et les autres, ce n’était pas loin d’être parfait…»

-Peter Zeidler, que représente pour vous ce retour en Valais, on allait presque dire à la maison…

-Comme chaque fois, cela me fait énormément plaisir, et je le dis sincèrement. Je sens cette hospitalité. La dernière fois, je me suis arrêté à Monthey, lors du premier tour de la Coupe. Je n’ai rien oublié de tout ce que j’ai vécu en Valais. Ni mes footings le long des berges du Rhône. Dès la parution du calendrier, la première chose que je regarde d’ailleurs, c’est la date de nos matches à Sion. Sans parler de la météo. Il y fait souvent cinq degrés de plus qu’ailleurs. C’est toujours un avantage.

-Le FC Saint-Gall 2019-2020 ne ressemble en rien à celui qui a terminé la saison dernière…

-La légende vivante Barnetta n’est plus là. Sierro et Ashimeru sont partis, Nuhu a été victime d’une déchirure des ligaments du genou qui l’a privé de la CAN en juin et l'handicape encore maintenant… Il a donc fallu reconstruire, comme toujours. L’effectif a été rajeuni. En tant que coach, mon rêve serait de pouvoir garder la même ossature durant deux saisons. Je ne suis pas un romantique, je n’en demanderais pas plus!

-Il y a aussi eu le transfert de Dereck Kutesa, qui avait commencé la saison avec Saint-Gall avant de filer à Reims. Comment avez-vous vécu son départ à l’improviste?

-Assez mal. Kutesa, c’était la grande révélation, c’était aussi l’un de mes joueurs préférés. J’étais convaincu qu’il resterait encore une année chez nous avant d'être vendu pour plusieurs millions. Afin de faire un coup comme Christian (ndlr: Constantin) sait les faire! A partir du moment où l’offre de Reims est arrivée, ce n’était plus le même Kutesa, on le sentait perturbé. A un moment donné, il n’était même plus capable de jouer. Bon, il faut aussi se mettre à sa place. Là, ce mercredi, il s’apprête à jouer contre le PSG, c’est déjà autre chose.

-Comment décririez-vous l’identité du FC Saint-Gall?

-Il existe un ancrage régional très marqué. Saint-Gall, ça compte dans la vie des gens. Il y a d’ailleurs de très fortes similitudes avec le FC Sion en termes de soutien populaire. Comme Sion, c’est un club qui fait partie du patrimoine. Et ce n’est pas grandiloquent ou pathétique d’affirmer cela.

-Après l’échec en Coupe contre Winterthour, vous n’avez pas hésité à sortir cinq joueurs pour la venue de Servette…

-Parce qu’il le fallait pour provoquer un déclic autant qu’une prise de conscience. Quand les choses ne vont pas, il faut les modifier. Cette élimination m’a fait terriblement mal. D’autant que l’on s’était dit durant toute la préparation que la Coupe pouvait être une compétition faite pour Saint-Gall.

-Sion, à l’inverse, peut toujours s'imaginer aller soulever une quatorzième Coupe…

-Je ne le sais que trop bien. Avec son but de la 92e minute réussi à Aarau, Doumbia a peut-être déjà donné la Coupe aux Valaisans. Quoi qu’il en soit, Sion a peut-être rentabilisé son transfert en une seule action.

-Vu de Saint-Gall, l’excellent début de saison du club de Tourbillon vous surprend-il?

-Absolument pas. Les Valaisans sont sûrs de ce qu’ils font. Une grande confiance les habite. Stéphane Henchoz a trouvé la bonne formule, avec beaucoup de clarté et de discipline.

-Le rendez-vous de ce mercredi soir n’est pas loin d’être un match au sommet…

-On va tout faire pour conserver notre petite avance sur la deuxième partie de tableau. On possède une marge qui pourrait même nous autoriser une défaite. Mais ce n’est bien sûr pas là notre objectif. Ces derniers temps, Sion nous réussit plutôt bien (ndlr: avec deux victoires et un nul, Saint-Gall n’a perdu aucun de ses trois derniers duels contre les Valaisans).

Propos recueillis par Nicolas Jacquier