Le président du Paris St-Germain Nasser Al-Khelaifi a tenu à affirmer certaines choses dans la zone mixte du Parc des Princes, après la défaite surprise du PSG face à Rennes (0-2).

Il a d'abord certifié que Neymar porterait toujours le maillot du PSG la saison prochaine. «Il l'a déjà dit, il ne va pas le faire à chaque fois, a-t-il lancé. Il ne va pas répondre à toutes les rumeurs des médias, ce ne serait pas professionnel. Pour ma part, je suis sûr à 2000% qu'il va rester.»

Quant à la succession d'Unai Emery, Al-Khelaifi a promis qu'il serait annoncé «demain ou peut-être après-demain». Soit ce dimanche ou lundi. Avant d'ajouter à l'intention des journalistes présents: «Je ne peux pas vous dire maintenant. Vous jouez avec nous, on joue aussi un peu avec vous!»

Zeidler: «La rumeur est peut-être fondée»

Tout indique pourtant qu'il s'agira de l'Allemand Thomas Tuchel, sans poste depuis son limogeage de Borussia Dortmund il y a un an. Le coach allemand souhaite avoir un entraîneur adjoint qui connaît bien le championnat de France et qui maîtrise le français. Il pourrait ainsi se tourner vers Peter Zeidler, ancien entraîneur du FC Sion actuellement en poste à Sochaux.

Vendredi soir, Peter Zeidler a été lancé sur le sujet devant les caméras de beIN Sports, au terme de la dernière rencontre de Ligue 2 perdue par Sochaux à Bourg-en-Bresse (2-1). «La rumeur avec Tuchel est peut-être fondée, car Thomas et moi, on se connaît très bien, tout le monde le sait, a dit Zeidler. On a passé nos diplômes ensemble et on vient de la même région. Mais pour l’instant, je ne dis rien de plus, par principe. Donnez-moi le week-end pour me ressourcer.»

Et pour régler les détails de son transfert à Paris? (Le Matin)