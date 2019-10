Décrié pour sa gestion du groupe de la Nati, Vladimir Petkovic se sent lésé par les médias helvétiques. Dans une discussion publiée ce samedi avec Ueli Kägi, rédacteur en chef de la section sport du Tages Anzeiger, le sélectionneur s’est confié autour des polémiques qui ont entouré sa personne et son équipe. Une question de confiance, peut-être momentanément perdue, entre lui, les médias et certains suiveurs de la Nati.

Des médias qui ne l’aident pas.

Il confie: «J'ai toujours essayé de comprendre pourquoi certains médias suisses sont si critiques. Aujourd'hui, je n'essaie plus cela. Parfois je sors une pierre de mon sac à dos et je la jette, je me défends. À mon avis: les reportages négatifs apportent de la visibilité et créent la polémique». Selon ses dires, la mauvaise presse autour de la Nati serait un moyen de gonfler les audiences des médias, comparés dans l’interview à des tabloïds, de la presse de boulevard. Pourtant, le sélectionneur estime que ce phénomène le suit depuis plus longtemps que cela: «Au cours des dernières années, quelques journalistes ont systématiquement critiqué mon travail encore et encore. Je pense parfois que je me suis mal compris». Le sélectionneur, rien qu’en acceptant cet entretien avec un grand média alémanique, affiche une volonté de corriger sa communication et assouplir son lien avec les médias. « Je ne fais pas un pas vers tout le monde parce que je ne partage pas certaines choses, par exemple en ce qui concerne ma vie privée. Si quelqu'un veut me faire du mal, je ne répondrai pas mais essaierai de passer par-dessus. Je ne suis pas une personne qui cherche les conflits.

Et les dossiers Shaqiri, Lichtsteiner et Bürki dans tout cela?

Au moment d’évoquer les couacs avec certains cadors, le Tessinois admet une communication délicate autour de l’absence de Xherdan Shaqiri. Il dément avoir fait face à des refus, et souligne encore: «J'ai évalué la situation et réagi en conséquence». Par rapport à Stefan Lichtsteiner, le choix de l’écarter du groupe cet été lors de la Ligue des nations devait donner de la place à la nouvelle génération. Une décision sur laquelle il est revenu par la suite: «Tout était clair entre nous dès la première minute. Je ne vois aucune raison de développer une polémique à partir de cela». Pour lui, rien de spécial non plus au sujet du nouveau directeur des équipes nationales Pierluigi Tami: «Quand une nouvelle personne arrive dans le personnel, il est normal qu'il y ait des changements».

Des polémiques récurrentes

Depuis la Coupe du monde, un nombre certain d’affaires ont ébranlé, sur un terrain extrasportif, l’équipe de Suisse. Difficile, selon le coach, de se concentrer sur le sport: «L'aigle à deux têtes, les polémiques, les troubles de la fédération… Il y a des moments où je ne pouvais pas vous parler de football, mais je devais m’exprimer sur tout le reste». Mais au niveau du sport, Vladimir Petkovic a tout de même reçu des éloges de ses joueurs, même certains avec qui il semblait en conflit, comme Behrami ou Lichtsteiner.

La fin de l’ère Petkovic?

Certaines personnes sont d’avis que le coach, après cinq ans et sept mois, a fait son temps à la tête de la Nati. Pourtant la plupart des résultats sont là, malgré quelques faux pas dans les qualifications à l’Euro 2020. Une épée de Damoclès que reconnaît le coach: «En tant qu’entraîneur, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Tout d’abord, le Totomat décide de la sécurité de ma position. Ensuite c’est ma relation avec les joueurs. Si la vie au sein du groupe est perturbée, la fin approche. Mais je ne vois pas une telle situation actuellement».