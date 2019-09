Vladimir Petkovic a quelque peu adapté son système, à la suite de l'absence de Xherdan Shaqiri. Les Suisses vont jouer dans un 3-5-2 où Nico Elvedi est titulaire, aux côtés de Fabian Schär et de Manuel Akanji. Plus haut sur le pré, Ricardo Rodriguez et Kevin Mbabu seront chargés d'animer les deux flancs.

Au milieu, Granit Xhaka et Denis Zakaria auront pour partenaire Remo Freuler. Le joueur de l'Atalanta Bergame sera-t-il sur la même ligne que celui de Mönchengladbach ou un cran plus haut? Il va falloir attendre le coup d'envoi prévu à 20h45 pour le savoir.

En attaque, Haris Seferovic et Breel Embolo seront les seuls vrais éléments à vocation offensive de ce XI helvétique. Charge à eux d'aller marquer des buts pour une équipe de Suisse qui n'a pas arrêté de dire toute la semaine qu'elle était là pour les trois points et pas autre chose.