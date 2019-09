En ce lundi, Xherdan Shaqiri a pris l'avion pour Naples, où le FC Liverpool (tenant du titre) est attendu par Napoli mardi soir, le cadre la première journée de Ligue des champions. «XS» aura-t-il du temps de jeu? Rien n'est moins sûr.

Ce qui est certain, par contre, c'est que Shaqiri va recevoir, dans les jours qui suivent, la visite du nouveau directeur des équipes nationales Pierluigi Tami et du sélectionneur Vladimir Petkovic. Tami a en effet confirmé que Petkovic l'accompagnerait.

«Pour moi, il a toujours été évident que Petkovic serait présent lors de la discussion que nous aurons avec Xherdan, a expliqué Tami au «Blick». Et Vladimir y tient également. Donc il est logique que nous y allions les deux.»

Shaqiri a récemment décliné sa sélection pour les deux matches que la Suisse devait disputer à Dublin contre l'Eire (1-1) et à Sion face à Gibraltar (4-0), arguant qu'il préférait se concentrer sur son club. Tami et Petkovic devront donc tenter de percer le pourquoi de cette situation avec le principal intéressé et tenter de rétablir l'harmonie au sein de l'équipe de Suisse.