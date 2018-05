Andres Iniesta ayant annoncé qu'il quitterait Barcelone à la fin de la saison - probablement pour aller distiller son savoir et commercialiser son vin en Chine -, c'est toute l'Espagne du football qui s'est retrouvée bouleversée.

A preuve, le club du CD Numancia (actuellement en Liga 2 espagnole) lui a rendu hommage sur Twitter. «Nous avons beaucoup profité avec toi, Andrés Iniesta. Merci d'être l'exemple de joueur et de personne que nous donnerons toujours à nos petits.»

Un texte plutôt sympa, on en conviendra. Le problème, c'est que la photo publiée par le club de la ville de Soria était un peu trop intime: on y voit Iniesta balle au pied lors d'un match Numancia - Barça de la saison 2008/09. Or, son short relevé laisse apparaître une bonne partie de son intimité.

Cela n'a pas échappé aux internautes, et cette photo a été largement reprise et moquée. S'agissait-il d'une vraie bourde ou d'un coup de pub savamment calculé? En tout cas, le CD Numancia a présenté ses excuses à Iniesta, précisant que cela n'avait «rien d'intentionnel» et soulignant une nouvelle fois son «courage»; il a aussi salué le «sens de l'observation» de ses followers.

Hemos disfrutado mucho contigo @andresiniesta8

Gracias por ser el ejemplo de jugador y de persona que ponemos siempre a nuestros pequeños#TúMagnificasElDeporte#GraciasIniesta pic.twitter.com/LMnDORyv2A — cdnumancia (@cdnumancia) 27 avril 2018

Pedimos perdón @andresiniesta8 no fue nuestra intención ????????

Y ahora que hemos comprobado que se os da fenomenal buscar a Wally, solo nos queda decir que, a “coraje”, poca gente te igualaba ????#TúMagnificasElDeporte#GraciasAndrés pic.twitter.com/hx5kOUthaF — cdnumancia (@cdnumancia) 28 avril 2018

(Le Matin)