Michel Platini (63 ans), suspendu quatre ans par les instances disciplinaires de la FIFA en 2015, n'en a pas fini avec les affaires du football. Celui qui avait été mis hors de cause par l'enquête du Ministère public de la Confédération a déposé une plainte contre X pour « dénonciation calomnieuse » et « association de malfaiteurs en vue de commettre le délit de dénonciation calomnieuse », révèle «Le Monde».

Cette initiative vise à clarifier comment l'information concernant le fameux versement de 2 millions de francs suisses (de Sepp Blatter à Michel Platini en 2011) est arrivée jusqu'au Ministère public de la Confédération.

Suite à la réception de la plainte le 14 septembre dernier, le procureur de la République adjoint près du tribunal de grande instance de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour «déterminer les rôles et niveaux de responsabilités de trois anciens dirigeants de la FIFA, visés par le camp Platini : Sepp Blatter, Domenico Scala, ex-président du comité d’audit et de conformité et du comité électoral et Marco Villiger, ex-directeur juridique» selon les informations du quotidien français. (nxp)