Bien sûr, seules 15 rencontres se sont disputées depuis la reprise du championnat à la suite de la trêve du coronavirus. Les premières tendances sont donc à prendre avec des pincettes, mais certains enseignements peuvent être tirés.

Lors des 23 premières journées de championnat de Super League, les rencontres produisaient en moyenne 2,585 buts avec la palme pour le FC Saint-Gall et ses 51 réussites pour une moyenne de 2,217 pions par match. A l'autre bout du classement, Thoune faisait pâle figure avec pile un but par match juste derrière Neuchâtel (1,087). Au niveau des défenses, Servette était la meilleure avec 23 capitulations en autant de rencontres. Là également, Thoune était bon dernier avec deux buts encaissés par match.

Zurich en forme

Et depuis la reprise du championnat le 19 juin dernier? Y a-t-il eu une explosion du nombre de réussites par match? La réponse est positive. Bien aidée par le 6-0 des Young Boys contre Neuchâtel le week-end dernier, la moyenne par match depuis la reprise se situe à 3,067 buts. Si le FC Sion ne contribue pas franchement à cette hausse (2 buts en 3 matches), Zurich carbure, lui, à plein régime. Peu fringants avant la pause (1,217 réussite par match), les joueurs du Letzigrund en ont planté sept en trois matches (2,333).

Cette première tendance est intéressante à détailler. A titre de comparaison, le championnat de Bundesliga, le premier à avoir repris, avait vu une baisse du nombre de buts après trois journées, passant de 3,25 à 3,07 réalisations par match.

Davantage de victoires... à domicile

Selon des données compilées par le site «The Conversation», 46% des équipes sont victorieuses à domicile dans les grands championnats européens depuis 2002. Un chiffre proche de celui constaté en Suisse depuis le début du championnat avec 56 victoires des équipes évoluant devant leurs fans sur 130 matches pour un taux de 43%. En Allemagne, les trois premières journées avaient été marquées par un nombre bien plus élevé que la moyenne de victoires à l'extérieur. Sur les 27 rencontres, douze avaient été ponctuées par un succès des visiteurs (44%).

En Super League, seules trois des quinze rencontres (20%) ont été remportées par l'équipe en voyage (Saint-Gall à Sion, Bâle à Neuchâtel et Zurich à Saint-Gall). L'équipe évoluant devant ses tribunes s'est imposée à neuf reprises (60%), soit plus que lors de la première phase du championnat.

On résume: plus de victoires à domicile et plus de buts. Voilà qui devrait donner du baume au cœur des trois clubs romands qui évoluent dans leur stade pour la 27e journée.

Ce mardi soir, Servette accueillera Young Boys (20h30), tandis que Neuchâtel Xamax se frottera mercredi à Saint-Gall (20h30) avant que Sion ne clôture cette ronde jeudi contre Lucerne (20h30).

Grégory Beaud