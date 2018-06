Plusieurs joueurs quittent le FC Sion, a annoncé le club entraîné par Maurizio Jacobacci sur son site internet: Uçan, Dimarco, Zverotic et Cümart ne porteront plus le maillot sédunois. Elsad Zverotic, en fin de contrat, ne prolongera pas l'aventure en Valais. Prêtés respectivement par Wohlen, Bâle et Fenerbahçe, le gardien Yanick Hofer, le défenseur Eray Cümart et le milieu de terrain Salih Uçan retrouveront leur club respectif. Enfin, le défenseur italien Federico Dimarco retournera à l'Inter Milan, le club transalpin ayant décidé de réengager ce joueur arrivé l'été dernier en Valais.

Prêté en Écosse dans le club de Heart of Midlothian au printemps, Joaquim Adao revient par contre en Valais. Le milieu de terrain était présent à la reprise des entraînements mercredi.

Des nouveaux visages

Le gardien international espoir français Anthony Maisonnial (23/03/1998), arrivé de Saint-Etienne pour épauler Kevin Fickentscher en l'absence d'Anton Mitryushkin a effectué ses premiers entraînements sous les ordres de l'entraîneur des portiers Marco Pascolo. Le défenseur algérien Ayoub Abdellaoui, dont le transfert était acté depuis le mois de janvier, a également vécu sa première journée en «rouge et blanc» après avoir quitté l'USM Alger. Les deux jeunes brésiliens de 18 ans, Baltazar et Philippe ont rejoint leurs compatriotes Adryan, Neitzke et Cunha.

Enfin, l'attaquant international français M20 Yassin Fortune, dont le transfert a été officialisé mardi, sera quant à lui présent à l'entraînement au cours des prochains jours.

(nxp)