A Manchester United, la relation entre Paul Pogba et José Mourinho n'est pas vraiment au top. Le premier reproche au second de ne pas le faire jouer assez et le Portugais reproche au Français son manque d'engagement.

Mercredi, en Ligue des champions, les Mancuniens, avec Pogba sur le terrain, ont perdu à Valence (2-1) et la performance du Français n'a pas été à la hauteur des attentes. Avant le match, Mourinho, qui n'avait pas titularisé le champion du monde les deux matches de championnat précédents, avait prévenu: «J'attends de lui qu'il joue bien et qu'il ait un bon impact sur le match et sur l'équipe, une équipe avec des joueurs qui ne jouent pas beaucoup.»

La valeur publicitaire

Après la rencontre, le constat était clair pour Mourinho. Le «Special One» a répondu, en conférence de presse d'après match: «Qu'est-ce que j'ai appris ce soir? Absolument rien! J'attends plus des joueurs, en particulier des joueurs dont vous me demandez pourquoi ils ne jouent pas, semaine après semaine.» Grosse allusion...

Pogba appréciera. Et comme si ce n'était pas suffisant, un journaliste portugais, Eladio Parames, ami proche de José Mourinho présenté parfois comme son porte-parole, a donné, dans le colonnes du journal portugais «Record», une explication aux mauvaises performances du Français: «Il y a parfois des raisons autres que sportives qui poussent les clubs, et pas toujours les entraîneurs, à prendre le risque de recruter un joueur. Pogba, par exemple, a une grosse valeur publicitaire, à tel point que Manchester United a remboursé son investissement en six mois à peine. Cependant, sans un récupérateur comme Matuidi ou Kanté à ses côtés, il ne vaut pratiquement rien sur un terrain.»

