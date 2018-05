Marwin Hitz a pris sa décision. Trentenaire, père de famille, il a préféré passer l'été avec les siens plutôt que deux semaines à Lugano et au moins autant en Russie. C'est un choix.

Il est vrai que l'été risque d'être court pour les internationaux suisses et que la Russie n'est a priori par l'endroit où ils rêvaient passer leur mois de juin. «Vous rigolez? Il n'y a rien de plus beau, rien de plus fort. C'est la Coupe du monde! Tout le monde se réjouit de représenter la Suisse», contre Breel Embolo.

Entre la fin de leur saison en club et le début du stage, à Feusisberg ou à Lugano, les plus chanceux ont cependant eu droit à une semaine de repos. Et les plus poissards, comme François Moubandje, à... une après-midi! Le Toulousain, qui a dû affronter un barrage aller-retour face à Ajaccio, a fini sa saison dimanche soir avec le TFC. Après un rapide repas avec sa famille lundi à midi, il a débarqué au Tessin lundi soir. Ce qui s'appelle enchaîner.

Situations évaluées au cas par cas

Pourront-ils se reposer après la Coupe du monde? Si la Suisse se fait sortir assez vite, oui, mais ce n'est pas exactement l'idée. Si d'aventure la Nati atteignait les huitièmes ou les quarts, tout ce petit monde pourrait devoir couper très peu de temps avant d'affronter la nouvelle saison, en accord avec leur employeur.

En fait, les situations seront évaluées au cas par cas. Dans celui de Michael Lang, par exemple, on imagine assez bien le FC Bâle se montrer inflexible puisque le vice-champion de Suisse devra batailler dès la fin du mois de juillet face au PAOK Salonique ou Sturm Graz pour pour son entrée dans la très compliquée phase de qualification pour la Ligue des Champions. Bref, ce ne sera pas le moment de filer à Ibiza ou Santorin. La Bundesliga recommençant le 24 août, il est par contre envisageable d'imaginer les joueurs du Borussia Mönchengladbach (pas qualifié en Coupe d'Europe) retrouver le chemin de l'entraînement trois semaines avant, soit aux alentours du 5 août. Ce qui leur laisserait tout de même trois semaines environ à passer au soleil en famille.

En attendant, il y a donc plus d'un mois à passer en communauté loin des siens. Vladimir Petkovic a tout juste autorisé un week-end de repos pour tout le monde juste avant de s'envoler pour la Russie. Le vendredi 8 juin au soir, la Suisse affrontera le Japon à Lugano. Tout le monde sera libéré dans la foulée avant de se retrouver le lundi 11 dans l'après-midi à Kloten. Deux jours entiers pour décompresser, donc, et passer des moments intimes en famille. Ensuite, ce sera place au football.

Un faible pour le poker

Comment les internationaux gèrent-ils cet «internement de luxe», puisque c'est bien de cela dont il s'agit? Breel Embolo, qui sera papa dans les prochains mois, ne s'en fait pas trop. «On est en 2018, il y a des moyens de communication, vous savez», se marre le Bâlois, qui rappelle que les footballeurs ont l'habitude d'être éloignés des leurs au gré des transferts et des mises au vert.

Nico Elvedi est lui aussi un adepte des nouvelles technologies, mais il confesse un faible pour le poker. «J'adore ça, on joue souvent», explique le Zurichois de 21 ans. Granit Xhaka et Manuel Akanji aiment aussi les jeux de cartes et se joignent souvent à la table. Yann Sommer, lui, est plutôt du genre à s'intéresser au pays dans lequel il se rend: «J'ai commencé à lire au sujet de la Russie et je vais continuer.» Même opinion pour Johan Djourou: «Le temps libre, c'est aussi pour s'instruire.» De quoi interloquer Breel Embolo, qui nous lâche un vibrant: «Non, moi ça m'est égal. Qu'on aille en Australie ou en Russie, c'est le même chose pour moi. Je vais à une Coupe du monde pour affronter les plus grands joueurs de la planète et les meilleures équipes!»

Un sujet réunit les plus jeunes: la playstation et les parties enflammées dans les chambres au son de l'enceinte portable ramenée par Embolo lui-même. Les plus anciens (ou, dirons-nous, les plus sages) préconisent eux passablement de repos. Yann Sommer: «C'est vrai qu'on a du temps pendant les stages. Pour moi, c'est important de le passer avec les autres joueurs pour construire l'esprit d'équipe. On se connaît bien, mais on doit sans cesse cultiver cette cohésion. Et il faut bien le dire, la récupération est importante.»

Gelson Fernandes, qui a profité des premiers jour à Feusisberg pour se remettre de la conquête de la Coupe d'Allemagne avec l'Eintracht Francfort et des célébrations qui ont suivi, ne dira pas le contraire. Tout comme Johan Djourou, qui nous a expliqué lundi à Lugano à quel point le repos était indispensable dans ce genre de stage au terme d'une longue saison. Pour arriver en pleine forme face au Brésil le 17 juin à Rostov. (Le Matin)