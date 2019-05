«Pompiers de service» au FC Sion: qu’en pensent les vrais pompiers?

Quand un entraîneur débarque en fin de saison pour tenter de sauver une situation désespérée, on le surnomme le pompier de service. Comme il y en a eu beaucoup au FC Sion («ça fait 20 ans que je joue au pompier», nous a même dit le fraîchement nommé Christian Zermatten), on s’est dit que ça valait la peine de lancer un coup de fil aux vrais pompiers valaisans, histoire de savoir s’ils se sentaient flattés, agacés ou amusés par la comparaison.

La première chose qu’il faut préciser, c’est que si les techniciens du football sont appelés pour éteindre des incencies, ce n’est pas toujours le cas pour les sapeurs-pompiers. «Les incendies ne représentent plus que 20% de nos interventions», nous renseigne le commandant du Service du feu sierrois, Reynold Favre.

La comparaison avec le football est toutefois judicieuse quand on sait que «la mission des pompiers est de trouver des solutions, comme nous le rappelle M. Favre. On nous contacte car on en a souvent pour régler les problèmes. Mais je n’ai aucune idée de quelles solutions pourraient convenir au FC Sion, car le foot ne m’attire pas beaucoup.»

Un monde de différence

Il faut dire qu’il existe un monde entre le foot professionnel et les soldats du feu. Les premiers sont grassement payés; les seconds sont souvent bénévoles. «Le ballon rond, ça n’a rien à voir avec nous, trouve un pompier de la caserne de Saint-Maurice. Nous sommes des volontaires engagés pour la sécurité de notre commune. Ce n’est pas du business comme au foot.»

Plusieurs pompiers que nous avons interrogés suivent toutefois les résultats des joueurs de Christian Constantin. A Sion, un pompier qui en est à son troisième interim est même surnommé «le Boubou Richard du CSI (ndlr : pour Centre secours incendie)» en référence à l’entraîneur historique du FC Sion souvent appelé en renfort quand les choses dégénèrent. A la caserne, notre interlocuteur trouve d’ailleurs que le terme de «pompier de service» n’est pas du tout péjoratif pour la profession.

«Il ne me gêne pas non plus», abonde le major de la compagnie à Martigny, supporter du club rouge et blanc. «Ce qui me gêne en revanche, c’est que le FC Sion change tout le temps d’entraîneur. Je ne suis pas sûr que ça aboutisse à quelque chose de positif!» (nxp)