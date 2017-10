L’équipe de Suisse s’est inclinée 2-0 au stade de la Luz mardi. Une défaite sans aucune discussion possible, tant le Portugal s’est montré supérieur. Il y a toutefois des motifs de satisfaction à retirer de cette partie. Et des raisons objectives d’être mécontent, aussi.

On a aimé

Le match de la charnière centrale

On peut estimer qu’ils ont été chahutés sur les deux buts, c’est vrai. Sur le premier, Fabian Schär aurait pu couper le centre et sur le deuxième, Johan Djourou laisse trop d’espace dans son dos. D’accord. Mais il n’empêche: la performance de la charnière suisse a été à la hauteur de l’événement hier à Lisbonne.

Elle n’a pas été parfaite, mais elle est à créditer d’un bon match tout de même. Costauds dans les duels, précis à la relance, concentrés: Fabian Schär et Johan Djourou ont encore une fois prouvé qu’ils avaient de l’avance sur la concurrence.

La confiance assumée des Portugais

Avant le match, les Lusitaniens ont beaucoup parlé, Fernando Santos en tête. Le sélectionneur portugais a dit à plusieurs reprises que son équipe était non seulement favorite, mais surtout qu’elle allait gagner. Les supporters de la Selecçao ont tenu le même discours, suivis par les journalistes des quotidiens de référence.

Vu de Suisse, cela a pu être perçu comme de l’arrogance, mais il s’agissait simplement de confiance en soi, parfaitement assumée sur le terrain. Le Portugal était supérieur, il l’a dit et il l’a montré. Du bon travail.

Le stade de la Luz

On espérait un tout petit peu mieux en termes d’ambiance. Les Portugais sont arrivés tard, certains même après le coup d’envoi, et le rendu n’était pas très spectaculaire pour l’arrivée des Suisses sur la pelouse. Le tifo était correct, sans plus, et l’ambiance n’avait rien de comparable avec ce que l’on peut vivre en Turquie ou en Serbie pour un match décisif. Mais quand même: l’hymne portugais chanté puissamment a cappella a donné des frissons et les explosions de joie sur les deux buts lusitaniens ont très bien résonné.

La qualification a été fêtée comme il se devait et il est toujours beau de voir un stade plein, rempli de gens réellement passionnés. En fait, les supporters portugais ont suivi la montée en puissance de leur équipe hier. Rien de bien transcendant au début, puis une amélioration constante au fil du match. Bref, c’était bien. Surtout que le stade est splendide, ce qui ne gâche rien. La performance des fans suisses (ils étaient 5200) est également à saluer.

Le discours de Vladimir Petkovic après le match

On l’a souvent dit et écrit, la communication du Tessinois est excellente. Hier, juste après la défaite, le Mister a commencé par rendre hommage au Portugal, soulignant que la victoire de Cristiano Ronaldo et des siens était tout à fait méritée. Ensuite, il a expliqué avec lucidité que la Suisse avait effectué un pas de recul, mais qu’elle comptait bien en faire deux en avant lors des barrages.

Et que pour cela, il allait falloir faire preuve d’unité et ne surtout pas tout jeter après cette défaite. Au passage, «Vlado» a rappelé que la Suisse terminait cette campagne avec le même nombre de points que le Portugal. Bref, de nouveau, Vladimir Petkovic a parlé vrai.

On a moins aimé

La prestation de Xherdan Shaqiri

D’accord, le seul tir cadré de la Suisse en 90 minutes est venue de son pied gauche, sur coup-franc. Mais ses chances de marquer là-dessus étaient nulles. Son match, lui, a été très décevant. On espérait un éclair, une étincelle, mais il n’a absolument rien montré.

Parfois, il n’est pas bon, mais il fait la différence sur un geste. Hier, il a été transparent du début à la fin. Sa tentative de grand pont en se retournant, à l’heure de jeu, traduit ton son désarroi et son manque de clairvoyance.

Les choix de Vladimir Petkovic

On a souvent loué la hiérarchie imposée par le Mister, qui a toujours fait confiance aux hommes en place. Mais hier, pour la première fois depuis longtemps, on a le sentiment que sa composition d’équipe n’était peut-être pas la bonne. Quatre jours après une belle victoire face à des Hongrois il est vrai très faibles, n’aurait-il pas fallu miser sur Steven Zuber, par exemple?

Plutôt que la forme du moment, Vladimir Petkovic a misé sur l’expérience d’Admir Mehmedi et de Blerim Dzemaili. Un pari perdant, vu le match des deux hommes. Rien ne dit que la Suisse se serait qualifiée avec Zuber, Fabian Frei ou Breel Embolo d’entrée, mais cela n’aurait pas pu être pire. Pour les barrages, il faudra se poser les bonnes questions, d’autant que Dzemaili aura terminé sa saison de MLS depuis deux semaines.

Le manque de courage

Une des forces de la Suisse, ces derniers mois, était d’aller constamment de l’avant. Une perte de balle? Tout de suite, Haris Seferovic et les joueurs offensifs effectuaient un «gegenpressing» pour récupérer la balle haut.

Mardi soir, rien de tout ça. Une fois la balle perdue, le repli défensif était flagrant. La Suisse a trop reculé, par manque de courage et de confiance en elle. Un état d’esprit qui a conduit à sa perte et qui est étonnant, tant le sélectionneur avait insisté sur la nécessité de jouer le jeu habituel.

Le but avant la pause

Le Portugal était supérieur et allait sans doute finir par s’imposer. Mais quand même, on aurait aimé voir un 0-0 à la pause, qui aurait nettement augmenté les chances de l’équipe de Suisse de se qualifier. Les premiers sifflets commençaient en effet à descendre des tribunes de la Luz lorsque le Portugal a marqué le 1-0, à la 42e.

Qui sait si l’exigeant public lusitanien n’aurait pas grondé à la mi-temps, déstabilisant un peu le mental des joueurs de Fernando Santos? Vladimir Petkovic aurait eu quinze minutes pour procéder à des ajustements défensifs et la pression aurait alors augmenté de l’autre côté. En plus, le 1-0, de la manière dont il a été inscrit, n’a rien de glorieux. S’il y a un regret, il est là. (Le Matin)