Entre un entraîneur et le club qui l'engage, c'est comme une histoire d'amour. Au début, tout va bien, et ce n'est qu'après que cela peut se gâter. Au FC Sion encore plus qu'ailleurs, cela n'a rien d'un scoop.

Murat Yakin est donc le nouvel homme fort placé par Christian Constantin à la tête de sa première équipe. Au-delà des discours de circonstance - Constantin: «Cela fait longtemps que je voulais travailler avec Murat»; Yakin: «Il y a toujours eu un intérêt mutuel, j’ai toujours apprécié le FC Sion» -, reste la vérité du terrain et celle du toto-mat.

Les jours d'un entraîneur au FC Sion étant forcément comptés, un compte Twitter «X est-il viré?» (le nom change en fonction du titulaire du poste) a été créé. Son auteur (@TraineurFCSion) le met à jour régulièrement.

Aux dernières nouvelles (ce mercredi à 14h40, voir ci-dessous), la réponse concernant Murat Yakin était toujours «Non». Pour combien de temps encore?

(nxp)