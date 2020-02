Quand on s’appelle Xamax et que l’on lutte pour sa survie, chaque match s’apparente à un combat qu’il faut gagner – ou au moins ne pas perdre si d’aventure les choses s’emmanchent mal. Or ces temps-ci, qui ont tendance à se prolonger, voici que tout file de travers pour l'actuel barragiste de la Maladière, désormais rattrapé par Thoune au classement.

Pourtant, et il convient de le reconnaître d'entrée de jeu, Xamax ne joue pas mal du tout, il serait d'ailleurs plutôt séduisant dans le contenu proposé. On l’a encore vu dimanche après-midi contre Lucerne, le spectacle offert est même fort sympathique hormis le fait qu’il ne sert à strictement rien: un seul point récolté en 2020, malgré des performances jugées chaque fois très prometteuses.

Il faudrait d'autres Serey Die

Paradoxalement, c’est bien cela qui est le plus dangereux à gérer au moment où le retour de la lanterne rouge bernoise ne va pas manquer d’accentuer la pression. Perdre un nouveau match après avoir aussi bien joué, voilà qui nourrit les frustrations et incite forcément aussi à se poser des questions sur les choix de départ.

Si ce que Xamax montre ne suffit pas, c’est bien parce qu’il y manque quelques ingrédients indispensable, comme par exemple le sens du sacrifice, de l’engagement et de la hargne. Un sens si bien incarné par Serey Die mais qui rejaillit si peu aujourd'hui sur ses partenaires, dont certains semblent bien peu conscient de ce qui se trame et de l'enjeu du printemps (la survie d'un club). Qu’est-ce qu’un championnat, sinon des hommes et des points qui traduisent des progrès, reflètent une tendance ou alors sanctionnent derechef l’absence de résultats. Une absence de résultats – aucune victoire neuchâteloise depuis le 26 octobre 2019 – qui interpelle aussi sur la manière de chercher à les obtenir. Franchement qu’est-on en droit d’attendre de défenseurs qui, pourtant prévenus, vidéo à l’appui, encaissent un but dans les mêmes circonstances que celui déjà marqué à Zurich par Lucerne? Joël Magnin n’est-il plus écouté? Pourquoi ses joueurs restent-ils sourds aux consignes qui leur ont été données? A elle seule, la faillite collective intervenue sur le seul but du match relève d'un sketch.

Le silence des attaquants

Faute de pouvoir s’appuyer sur sa défense, absolument incapable de tenir un 0-0 (pour la huitième fois cette saison, les Neuchâtelois ont pris un but sur corner), Xamax est dès lors condamné à chercher son salut dans ses offensives. Mais là, nouveau problème en perspective: tant Nuzzolo que Karlen, demeurés muets cette année après avoir chacun trouvé les filets à sept reprises lors de la première partie du championnat, marquent durablement le pas.

Difficile pourtant de leur en avoir, comme il est difficile de tirer à boulets rouges sur un Xamax appliqué à défaut de faire se lever les foules si tant est que celles-ci aient été présentes. Confronté à ses limites, le club se retrouve pourtant en grand danger: celui provoqué par l’acceptation d’une situation acquise (chercher son salut uniquement par le jeu, et rien d'autre) qui, entend-on, finira forcément bien, tôt ou tard, à porter ses fruits. Or le temps presse, l’heure n’est plus à faire des théories de vestiaires mais à engranger des points sur le terrain. Faire joli ne suffit plus, sachant que la bataille pour le maintien n’accorde de surcroît aucune note de style…

Voici une année, engagé dans une lutte plus compliquée encore pour sa survie, Xamax renvoyait l’image d’une formation recentrée sur un seul objectif. Sous l’ère Stéphane Henchoz, on y voyait alors à l’œuvre un Xamax de combat, on y glorifiait un esprit de commando, on savait pour quoi et pour qui on était prêt à laisser ses tripes sur le terrain – personne ne parlait de manière, peu importe de savoir comment l’équipe obtenait ses succès.

Douze mois plus tard, ses joueurs se plaisent à se comporter en apôtres d’un jeu léché et soigné. Mais la manière qu’ils recherchent avec une obstination tournant au sacerdoce ne saurait exister ni se concevoir sans résultat concret, donc sans efficacité. Faute de quoi, à ce rythme-là comme à celui de ses frustrations, Xamax fera le plus beau des relégués dans quelques semaines.

Nicolas Jacquier, Neuchâtel

Xamax – Lucerne 0-1 (0-1)

Maladière, 5270 spectateurs. Arbitre : M. San.

But: 13e Voca 0-1.

NE Xamax: Walthert; Neitzke, Djuric, Xhemajli; Serey Die; Gomes (80e Haile-Selassie), Tafer (69e Ramizi), Araz, Seydoux; G. Karlen (61e Seferi), Nuzzolo. Coach: J. Magnin.

Lucerne: Müller; Grether, Lucas, Knezevic, Sidler; Ndiaye, Ndenge, Voca (35e Mistrafovic), Matos (68e Schürpf); Margiotta (61e Schwegler), Males. Coach: F. Celestini.

Notes: Xamax sans Doudin, Dugourd (blessés), Alic, Farine, Mulaj, Sylvestre, Sinzig (M21), Kamber (suspendu) ni Abanda (non convoqué). Lucerne sans Binous, Kakabadze, Schulz (blessés). 19e: tir de Karlen sur le poteau.

Avertissements: 32e Xhemajli, 37e Matos, 55e Sidler, 63e Djuric, 66e Neitzke, 74e Ramizi, 80e Ndiaye.