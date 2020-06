En 2017, lors de son premier passage sur le banc du FC Sion, Paolo Tramezzani avait bâclé le boulot. Au lieu de fédérer le groupe derrière un projet rassembleur, l’Italien n’avait fait que créer des clans qui allaient accélérer sa perte. Pas de jeu et pas de résultat, Sion ressemblait à une coquille vide, ballottée, cumulant les échecs jusqu’à s’incliner devant les amateurs du SLO en Coupe – l’humiliation suprême.

Et voilà que ce même Tramezzani s’est à nouveau vu confier un FC Sion toujours aussi brinquebalant. À Tourbillon, chaque changement de banc équivaut à un changement de style, avec un nouveau discours. Conséquence du mouvement perpétuel, il faut croire que rien ni personne ne dure assez longtemps pour qu’une identité parvienne à s’ancrer dans la réalité locale. Après avoir déjà usé quatre techniciens cette saison, Sion avait moins de repères à récupérer que de certitudes à acquérir au moment de retrouver la compétition.

Mais pour son cinquième coach, ce soir de nouvelle «première» a viré au fiasco. Peu importe, au demeurant, les circonstances, seul compte le résultat, de nature à donner raison à ceux qui voient dans les naufragés de Tourbillon de potentiels condamnés. Alors que tout aurait dû être différent pour qui veut assurer son maintien, rien ne semble avoir changé. On comprend mieux pourquoi Christian Constantin a multiplié les offensives judiciaires en tous genres pour ne pas recommencer le championnat.

Dans un contexte forcément particulier, chaque bruit renvoyant à l’incongruité d’un huis clos habité, Sion n’a pas existé. On a vu d’un côté une équipe séduisante qui jouait, et de l’autre une formation en proie aux doutes luttant contre ses démons et ne faisant que – mal – défendre. Perdre contre ce Saint-Gall terriblement séduisant arrivera à d’autres et n’a certes rien d’infamant. L’absence de révolte l’est davantage. Plus qu’un changement de coach, Sion aurait urgemment besoin d’un changement d’état d’esprit. Tant tout ce qui faisait naguère sa spécificité n’existe plus, à commencer par offrir un spectacle. Au moins s’est-il évité les sifflets que ses fans n’auraient pas manqué de lui adresser.

Et si Sion osait tout simplement jouer? Ce n’est manifestement pas encore dans les plans de Tramezzani.

Nicolas Jacquier, Sion

Sion – Saint-Gall 1-2 (0-1)

Tourbillon, 75 spectateurs (huis clos élargi). Arbitre M. Piccolo.

Buts 20e Itten 0-1, 53e Itten 0-2, 90e Kasami 1-2.

Sion Fickentscher; Bamert, Abdellaoui, J. Ruiz; Ndoye; Maceiras (70e Cavaré), Kasami, Grgic (70e Baltazar), Facchinetti; Luan (59e Itaitinga), Lenjani (70e Stojilkovic). Entraîneur: P. Tramezzani.

Saint-Gall Zigi; Hefti, Stergiou, Fazliji, Rüfli (75e Alves); Görtler, Quintilla, Guillemenot (70e Ribeiro), V. Ruiz (87e Staubli); Itten, Demirovic (70e Bakayoko). Entraîneur: P. Zeidler.