Le monsieur a sans doute voulu célébrer les vertus de la famille, du partage et de l’amour entre les genres – à sa manière… Plus sérieusement, Gigi Becali a commis un énorme dérapage de Noël, en fin de semaine dernière. Le président du Steaua Bucarest, interrogé quant à la possibilité de créer une équipe féminine au sein du club le plus titré de Roumanie, n’y est pas allé par quatre chemins. «S’ils m’obligent à avoir une équipe féminine, je me retire du football!, a tonné le dirigeant, en direct sur Pro X, une chaîne à l’audience essentiellement masculine. Comment peut-on faire quelque chose qui va à l’encontre de la volonté de Dieu? Non, je ne fais pas les choses contre nature. Non! Cela serait en droite ligne avec les idées de Satan.»

Une position ultra claire que Gigi Becali, très connu pour ses sorties racistes, homophobes ou sexistes, a jugé d’étayer davantage. Avec une délicatesse confondante: «Comment une femme peut-elle jouer au football?, a-t-il lancé en guise de deuxième couche. Elle n’est pas faite pour ça, ses jambes non plus. La femme a été créée par Dieu pour attirer l’homme […] La boxe et le football déforment les femmes.»

Des propos scandaleux que la fédération roumaine de football n’a décemment pas pu laisser passer. Saisi de l’affaire, le Comité de discipline et d’éthique va enquêter et se réserve le droit de sanctionner le bouillant président du Steaua. Si cela ne tenait qu’à nous, l’enquête irait assez vite… (Le Matin)