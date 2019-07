Cinq penalties sifflés, deux annulés

Sion – Bâle (1-4). M. Schärer accorde un penalty aux Valaisans pour un prétendu body-check du gardien Omlin sur Ndoye. La VAR lui donne tort.



Thoune – Xamax (2-2). M. Dudic sanctionne d’un penalty la faute de Djuric sur Sorgic (56e) avant d’expulser deux Neuchâtelois, Seferi et Di Nardo. Trois cas chaque fois validé par check.



Saint-Gall – Lucerne (0-2). M. Tschudi siffle un penalty pour Saint-Gall après une faute de Cirkovic sur Bakayoko (15e). Déjugeant l’arbitre, la VAR intervient à tort car les images, dans le cas présent, ne prouvent rien. A la 87e, le directeur de jeu ne siffle pas penalty après une intervention de Stojanovic sur Lukas. Mais la VAR entre en scène et accorde un penalty aux visiteurs.



Zurich – Lugano (0-4). Penalty sifflé (faute de Bangura sur Sabbatini) et aussitôt validé.



YB – Servette (1-1). Aucune intervention de la VAR, quelques cheks entre M. Jaccottet et l'arbitre installé à Volketswil, devant les écrans de contrôle.