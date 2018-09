Compte tenu qu’il n’est plus à chercher sur le banc du FC Sion, on ignore où se trouvait dimanche après-midi Maurizio Jacobacci. Ni même d’ailleurs si le «vacancier», mis en congé durant le week-end, a suivi de loin, devant sa télé, le rendez-vous de la Pontaise. On ne saura non plus jamais s’il aurait fait aussi bien, voire mieux, que l’homme qui lui a succédé; à savoir son président, se glissant dans son rôle favori dès lors qu’il s’agit de la Coupe de Suisse, son truc à lui.

Comme il l’affectionne quand l’urgence l’exige, CC est redevenu CCC: coach Christian Constantin. Un rôle de composition qu’il a souvent eu l’occasion d’interpréter. Car ne nous y trompons y pas. Si le patron de Tourbillon n’était pas assis dans la zone technique - mais installé sur l’un des anciens bancs, au bord de la piste d’athlétisme -, c’est bel et bien lui qui a pris les choses en main depuis vendredi et sans doute dicté aussi à Christian Zermatten le choix des hommes.

Si la qualification lui donne raison, il faudra maintenant autre chose pour rétablir un climat serein et retrouver une confiance envolée. A Lausanne, où le nom de Jacobacci revenait dans toutes les discussions, Christian Constantin a tenu à longuement lister ce qu’il estimait être les nombreuses erreurs de son ancien entraîneur, notamment un coaching jugé beaucoup trop défaillant. Pourtant, ce ne sont pas ces erreurs-là qui ont coûté sa tête au technicien bernois mais plutôt ce qui s’est passé durant une trêve internationale manifestement mal gérée.

Alors que Constantin s’était longtemps interdit de lâcher celui qui avait sauvé son club ce printemps et lui avait valu une rocambolesque prolongation de contrat en deux temps (un non énergique d’abord, puis un oui timide), trois facteurs déclenchants au moins ont contribué à le faire changer d’avis. Trois facteurs n’ayant curieusement rien à voir avec le totomat auquel le président aime se référer habituellement.

Trois facteurs déclenchants

Le premier paramètre remonte au match amical que Sion a disputé le 7 septembre contre Chiasso lors de la pause du championnat. Ce jour-là, à Naters, les Valaisans l’emportent péniblement 2-1 contre un adversaire qu’ils avaient humilié 4-0 à Lens en début de préparation estivale. Le boss sédunois n’était pas physiquement présent dans le Haut-Valais mais les propos qui lui ont été rapportés, notamment ceux des dirigeants de Chiasso, l’ont fait tiquer.

Le deuxième facteur serait à chercher du côté de l’intensité des entraînements. Celui de ce dernier lundi a même été jugé particulièrement catastrophique, alors même que le président y assistait. Quelques joueurs s’en seraient même ouvertement plaint. Voilà qui aurait contribué à savonner une planche qui, dès cet instant, n’était déjà plus celle de salut.

Les raisons même du camp de remobilisation mis sur pied par Jacobacci durant quatre jours à Crans-Montana ont aussi déplu à son employeur. Celui-ci n’a guère goûté aux activités proposées, notamment un exercice de paintball pourtant déjà effectué cet hiver lors du camp de survie organisé dans les Cévennes. Aux yeux de Constantin, devoir être obligé de travailler l’état d’esprit (teambuilding) à cette époque-là de la saison est forcément révélateur d’un malaise au sein du groupe sinon la preuve de l’existence de clans.

Pris individuellement, un seul élément n’aurait pas suffi à déboulonner le coach mais leur addition a fini par faire tomber celui-ci. Avec un dernier stage qui a servi de détonateur. Avec l’implication de CCC, Sion l’a certes emporté à Lausanne mais il n’a rien réglé de ses problèmes. Ce qui peut suffire contre un LS aussi peu contaminé par la folie de la Coupe - il aura fallu attendre les dernières minutes pour que le public vaudois puisse enfin vibrer - risque de ne toujours pas passer au niveau de la Super League.

La question qui importe est de savoir désormais comment le seul décideur va agir. Choisira-t-il de prolonger l’intérim de trois matches (Thoune, Zurich, Lucerne) voire jusqu’à Noël avec un objectif de résultat, une solution qui semble l'emporter, ou un nouveau coach «étranger» sera-t-il nommé dans les prochains jours? Pour le vrai successeur de Jacobacci, maintenir l’attelage actuel composé de MM. Zermatten et Bichard comporte un avantage non négligeable: celui de continuer à pouvoir tirer les ficelles.