Trois jours après avoir réussi à tourner en bourrique le FC Sion, humilié 4-1 dans l’Oberland, le FC Thoune est allé s’imposer au bord de la Limmat mardi soir en disposant d’une équipe de GC qui venait pourtant de renvoyer NE Xamax à ses errements défensifs durant le week-end.

Du même coup, voici le grand petit club oberlandais installé à la 2e place du classement, déjouant à nouveau tous les pronostics avant de recevoir Young Boys samedi soir à la Stockhorn Arena dans un choc au sommet 100% bernois qui s’annonce chaud bouillant. Sans compter qu’il n’est nullement usurpé, le rang occupé par les joueurs de Marc Schneider résonne surtout comme une claque à l’adresse des puissantes cylindrées, à commencer par le FC Bâle dont les moyens sont pourtant colossaux. Retrouver Thoune aussi haut perché dans la hiérarchie, c’est en même temps la nique faite aux clubs cherchant à l’imiter sans jamais réussir à y parvenir. Comme si sa recette ne pouvait pas s’exporter.

Avec le FC Thoune, on croit chaque fois rêver. Mais on ne rêve pas, le club démontrant tout ce qu’il est possible de réaliser en travaillant intelligemment. Et cela dure depuis des années.

Poil à gratter du football helvétique, le club a construit son succès en s’appuyant sur plusieurs facteurs concomitants.

Un directeur sportif qui a eu du nez

Le premier concerne le choix des joueurs, ce qui consiste à mettre en avant la compétence d’Andres Gerber, un formidable directeur sportif dont le nez n’est pas loin d’être infaillible. Au coin des bonnes affaires, l’ancien joueur de la Pontaise n’a pas son pareil pour dénicher des éléments sur lesquels personne d’autre n’aurait osé miser. Alors que tant d’autres succombent à la mode du joueur étranger, quitte à enrôler le Letton de service ou un obscur Croate, Gerber a fait de la Challenge et de la Promotion League, voire de catégories encore inférieures, son terrain de chasse favori. Le mécanisme est tellement bien rôdé que Thoune aligne au coup d’envoi des joueurs qui n’auraient sans doute jamais été titularisés ailleurs en Super League, ou sur lesquels leur ancien club ne comptait plus. Et nous, on aime ça.

Bien sûr, le club ne roule pas sur l’or, au point de parfois devoir occasionnellement mendier pour terminer une saison, mais Thoune a précisément su faire de son statut particulier une richesse, sa relative précarité l’obligeant à ne pas se tromper dans ses choix. S’il pouvait jongler avec des millions, il en deviendrait beaucoup moins fort. Ce n’est pas un hasard si Thoune entretient l’un des plus petits contingents du pays. Il en résulte un marché limité à quelques noms, la plupart du temps inconnus du grand public. Hormis la promotion du jeune portier Ziswiler, sorti des M21 pour épauler le routinier Guillaume Faivre, Gerber est allé chercher cet été le Slovène Kenan Fatkic à Chiasso, le Liechtensteinois Dennis Salanovic à Rapperswil et le Suisse Basil Stillhart à Wil. Trois coups gagnants puisque les recrues estivales se sont immédiatement imposées comme des titulaires indispensables. Le buteur serbe Dejan Sorgic, lui, était arrivé une année plus tôt en provenance de Kriens, qui militait alors en Promotion League. Bien vu là aussi comme la plupart du temps.

Pas touche à l’entraîneur

Deuxième facteur faisant sa stabilité, Thoune ne se départit jamais de la ligne de conduite qu’il s’est fixée. Même lorsque les résultats ne suivent pas, ce qui fut le cas le printemps dernier, ses dirigeants ne paniquent pas. Et il n’est pas question de remettre en question la place ni même le boulot de l’entraîneur, ce qui reviendrait à déjuger ceux qui l’ont choisi, quand bien même des exceptions existent (Sforza, Saibene). Il n’en reste pas moins vrai que le club n’a vu s’asseoir sur son banc que sept techniciens depuis 2009 dans le même temps où le FC Sion voyait défiler 25 coaches, dont certains ont effectué plusieurs passages. Pas question non plus de s’embarrasser de fioritures concernant le jeu proposé: c’est simple et direct. Exactement ce que réclame son public, qui peut facilement s’y identifier.

Une dimension familiale

Dernier facteur, et non des moindres, Thoune a non seulement toujours su se renouveler lorsque des clubs plus huppés viennent régulièrement se servir des pépites lorsque celles-ci ont eu le temps d’éclore, mais il a toujours su conserver une proximité qui en fait un club familial au sein duquel il est aisé de s’épanouir. Et où se cultive un état d’esprit incarné depuis des années par le capitaine Hediger. A 32 ans, le bulldog bernois ne sera jamais un technicien accompli, mais sa rage de vaincre symbolise l’ADN du club.

Tout cela fait du FC Thoune un club à part. Un club que l’on aime. Un club qui n’a pas son équivalent en Suisse Romande. Même si NE Xamax aimerait tellement lui ressembler. (nxp)