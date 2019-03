A 30 ans, Igor Djuric est un revenant mais c’est en même temps un revenant pressé. Alors que l’on estimait son indisponibilité à neuf mois dans le meilleur des cas suite à sa déchirure des ligaments croisés du genou gauche survenue le 25 juillet 2018 à l’entraînement, le défenseur central est aujourd’hui à nouveau d’attaque. Le pilier de la Maladière a reçu mardi à Meyrin (GE) le feu vert du corps médical, notamment du Dr. Schopfer qui l’avait opéré. «Je n’ai en aucun cas brûlé des étapes, explique l’intéressé, soulagé. Je n’ai fait que suivre mon chemin, sans accélérer le processus…»

Durant ces mois d’éloignement, le défenseur de Xamax n’a jamais rien lâché. Certes, il a parfois galéré face à l’adversité mais il n’a jamais dévié de son objectif: celui de retrouver les pelouses. «J’ai bossé comme un fou pour y parvenir. Bien sûr, c’était parfois difficile moralement, surtout de se sentir inutile vis-à-vis de l’équipe. L’adrénaline du match, c’est ce qui m’a le plus manqué. J’ai heureusement pu compter sur le soutien de mes coéquipiers ainsi que sur la précieuse aide de ma compagne Tanja qui a dû me supporter. Pouvoir rejouer représente une belle victoire. Quand je rentre à la maison après l’entraînement, c’est déjà tout autre chose…»

«Je ne suis pas un magicien»

Avant le derby contre le FC Sion, Stéphane Henchoz dispose ainsi d’une précieuse solution supplémentaire avec le retour de Djuric. Au point que l’ancien joueur de notamment Lugano, Chiasso et Udinese incarne aujourd’hui le transfert que Xamax n’a jamais pu réaliser en défense cet hiver lorsque ses dirigeants cherchaient un renfort qui n'est jamais arrivé. «Je me sens prêt à 100% même si je ne pourrais peut-être pas tenir la distance. Je ne vais pas pouvoir tout changer non plus, je ne suis pas un magicien.»

Au moment de la blessure de son défenseur central l’été passé, Xamax était un fragile leader de Super League après sa victoire initiale à Lucerne. Le voici englué dans la zone rouge, avec la nécessité de se sauver. «Je connais bien ce genre de situation pour l’avoir déjà vécue par le passé. Si l’on commence à faire des calculs maintenant, ça ne va pas aller. Quand j’évoluais avec Lugano, on s’était sauvé lors de l’avant-dernière journée du championnat seulement, alors tout le monde nous avait précédemment déjà condamnés. Je veux tout faire pour aider dorénavant Xamax, parce que je tiens à cette équipe.»

Alors même que Grasshopper, l’actuelle lanterne rouge, a confié cette semaine son destin à un quasi inconnu en la personne de Timoslav Stipic, Xamax n’a pas le droit de se rater samedi soir. Il lui faudra surtout convertir ses occasions, ce qu’il n’a pas su faire à Saint-Gall. «On doit et on veut gagner, parce que l’on sait qu’on en a aussi les moyens.» Pour l’occasion, Henchoz pourrait recomposer l’axe central qui avait assuré les succès de Xamax la saison dernière, en associant le revenant Djuric et Sejmenovic. «Je n’ai pas peur, je suis prêt à faire ce que l’on attend de moi», conclut le No 55 de Xamax, qui disputerait alors son deuxième match de la saison, 231 jours après le premier.

