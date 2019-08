Servette est toujours invaincu en Super League. Mieux, il y a fêté sa première victoire depuis son retour dans l’élite helvétique. Signé Stevanovic, sa victoire ne dit pas quelle a été l’emprise des «grenat» dans un match dont le résultat est flatteur pour les visiteurs.

A la Praille, Alain Geiger avait choisi de ne pas déroger à son fidèle 4-2-3-1, ne laissant que Kone en pointe et titularisant Cespedes à mi-terrain pour remplacer le blessé Ondoua. Autre changement : la première apparition de Severin dans le couloir gauche en lieu et place de Gonçalves. Face à un FC Lucerne attentiste mais prompt à se déployer en contre, Servette a d’entrée imposé sa belle petite musique, une partition enjouée permettant à ses artistes de régaler l’assistance. Seule la finition laissait à désirer au cours d’une première période fort rythmée.

Lucerne n'a rien montré

D’une part parce que les «grenat» abusèrent des frappes lointaines ; d’autre part en raison de la solidité de la défense lucernoise. Servette allait se ménager sa meilleure à la demi-heure : échappé sur son aile droite, Stevanovic vit l’arrivée de Cespedes, qu’il servit sur un plateau mais la reprise sèche et précise du No 5 au ras du poteau était magnifiquement détournée par Müller. Rouiller (26e), Cognat (40e, contré par un Lucernois) et Kone (44e) purent chacun croire aussi à un but qui aurait récompensé ce qu’était alors la domination genevoise. Pour sa part, les visiteurs ne devaient se créer qu’une grosse occasion (17e, Ekele), annihilée par Frick du bout des doigts. Après 45 minutes frustrantes pour son hôte, Lucerne n’avait rien montré.

La frappe de Stevanovic déviée

Dès la reprise, Tasar, démarqué par Stevanovic, voyait sa reprise détournée par l’excellent Müller. Quatre minutes plus tard, c’est l’angle de la barre transversale qui sauvait Lucerne sur un coup franc du même Stevanovic. Poussé par son public, Servette allait reprendre sa domination, Chagas se créer une double occasion dès son entrée en jeu. La délivrance méritée tombait à la suite d’un corner de Wüthrich : contrôlant le ballon, Stevanovic avait tout le temps d’armer une frappe légèrement déviée, mettant fin à 422 minutes d’invincibilité du portier Müller, matches de Ligue Europa comprises. Il y eut bien sûr une réaction lucernoise, avec des visiteurs conscients qu’ils devaient en faire davantage. Mais Margiotta expédiait sa reprise de volée au-dessus avant que Frick ne s’interpose devant Schürpf (68e).

Brillant, Servette n’allait pas perdre de sa superbe. Irrésistible par moments, Chagas offrait même un caviar à Kone qui, pourtant idéalement placé, manquait assez inexplicablement le but de la sécurité (72e). Un raté qui ne devait pas prêter à conséquence malgré quelques ultimes frayeurs en fin de match.

Servette - Lucerne 1-0 (0-0)

Stade de Genève, 6059 spectateurs. Arbitre: M. Schärer.

But: 62e Stevanovic 1-0.

Servette: Frick; Sauthier, Rouiller, Sasso, Severin; Cognat (84e Routis), Cespedes; Stevanovic, Wüthrich, Tasar (57e Chagas); Kone (74e Schalk). Entraîneur: A. Geiger.

Lucerne: Müller; Kakabadze, Lucas (78e Demhasaj), Circkovic, Sidler; Arnold, Ndenge; Schürpf (69e Schwegler), Schulz (53e Tia Chef), Eleke; Margiotta. Entraîneur: T. Häberli.

Notes: Servette sans Busset, Iapichino, Maccoppi, Ondoua, Lang. Lucerne sans Burch. 52e : coup franc de Stevanovic sur l’angle de la transversale.

Avertissements: 45e Kakabadze, 50e Arnold, 61e Tia Chef, 82e Cespedes, 92e Chagas, 95e Routis.