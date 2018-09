Dans l’autre match de la soirée, Wil et Vaduz ont fait 0-0. Wil est en tête du championnat avec deux points d'avance sur le Lausanne-Sport.

Après avoir récolté un point heureux vendredi contre Aarau, Lausanne-Sport n’a pas eu le sursaut d’orgueil attendu. Pire même puisqu’ils se sont logiquement inclinés à Winterthour, mercredi. Une première défaite, cette saison, qui ne fait que confirmer les gros problèmes que rencontre l’équipe de Giorgio Contini depuis cette victoire un brin heureuse remportée contre Servette, fin août.

Malgré une performance à nouveau décevante, les Vaudois auraient pu prendre l’avantage au quart d’heure de jeu si Simone Rapp, idéalement placé à cinq mètres de Raphael Spiegel, n’avait pas manqué le ballon sur un centre parfait de Joao Oliveira. Cette énième maladresse d’un attaquant transféré à prix d’or en janvier, et qui ne cesse de décevoir depuis son arrivée à la Pontaise, a donc fini par coûter très cher.

Requinqué par cette aubaine, Winterthour s’est alors dit qu’il avait peut-être un bon coup à jouer. Et c’est suite à une période de domination zurichoise que Doumbia pouvait ouvrir le score d’une frappe de 25 mètres au premier poteau. Loin de réagir avec la vigueur espérée, le LS a vu son adversaire doubler la mise par Seferi juste après que Nganga et Monteiro eurent manqué l’égalisation. Le but de Rapp a été trop tardif pour permettre aux Vaudois se sauver un point.

Winterthour - LS 2-1 (1-0)

Schützenwiese. 4000 spectateurs. Arbitre: M. Dudic.

Buts: 36e Doumbia 1-0, 61e Seferi 2-0, 84e Rapp 2-1.

Winterthour: Spiegel; Lekaj, Isik, Hajrovic, Schättin; Arnold, Doumbia; Callà, Gazzetta (76e Alves), Radice (90e Wild); Seferi (88e Sliskovic).

LS: Castella; Nganga (65e Zeqiri), Cabral, Monteiro, Flo (57e Gétaz); Asllani, Geismann (72e Schmid), Pasche, Kukuruzovic (57e Dominguez), Oliveira; Rapp. Avertissements: Rapp (5e), Schättin (31e).

Notes: Winterthour sans Roth, Gele, Schmid ni Markaj (blessés). LS sans Manière, Tejeda, Loosli, Escorza, Brandao (blessés) ni Margiotta (pas convoqué).

(nxp)