Président frappé et bagarre sur le terrain à Ajaccio

Certains supporters d'Ajaccio avaient annoncé la couleur en provoquant le blocage du bus transportant les joueurs du Havre samedi avec des fumigènes. Le report du match de pré-barrage, qui permet au vainqueur d'affronter le 18e de Ligue 1, n'a pas permis d'éviter le scénario tant redouté dimanche. L'Equipe qualifie même ce duel de «Honte» dans son édition de mardi.

Dans une rencontre sous haute tension, conclu par une victoire du club corse aux tirs au but, de nombreux incidents ont éclaté. Le président du Havre Vincent Volpe a été frappé dans les tribunes, rapportent Paris Normandie et France 3 Normandie. Il a dû être évacué en urgence et protégé dans les vestiaires.

Suite aux nouveaux incidents survenus hier, dans le Stade François Coty, lors du match de play-off, le #HAC a décidé de saisir la Commission des Compétitions de la @LFP. Conf' de presse, rappel des faits et explications de cette action à voir ici ???? ? https://t.co/jMvLzjoLn5 pic.twitter.com/Num5Y33epp — HAC Football ?? (@HAC_Foot) 21 mai 2018

Sur le terrain aussi, les violences ont été nombreuses. Avec comme point d'orgue le moment où le Havre a pris l'avantage sur un penalty marqué par Jean-Philippe Mateta. Ce dernier a provoqué les fans adverses après son but. Et s'est fait remettre à l'ordre - avec des coups - par les joueurs et les remplaçants du Havre qui sont rentrés sur le terrain.

Ajaccio a finalement égalisé dans les arrêts de jeu de la prolongation pour décrocher la victoire finale aux tirs au but.

«Les conditions de la rencontre Ac Ajaccio - HAC n'ont pas permis la garantie du respect de l'équité sportive (...) Nous venons de saisir la commission des compétitions de la LFP pour la violation d'un certain nombre de règlements de cette ligue», a communiqué le Havre lundi qui va porter plainte et espère désormais remporter ce match sur tapis vert.