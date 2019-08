«J'ai très envie de voir arriver ce jour de la fin du mercato, que nous nous reposions tous et que nous sachions où nous en sommes. Si le marché des transferts était clos, nous ne serions pas dans cette situation qui est un peu inconfortable.» Ces phrases pourraient sortir de la bouche de Pablo Iglesias, mais elle vient de celle d’Ernesto Valverde, entraîneur du FC Barcelone, à propos du «cas Neymar».

Les chiffres articulés ne sont pas les mêmes entre la Catalogne et le canton de Vaud, c’est vrai. Mais le cas est un peu similaire, finalement. Car le Lausanne-Sport, qui sort d’une défaite douloureuse contre le Stade Lausanne-Ouchy (3-0 vendredi soir) est aussi attaqué sur le terrain du mercato. Dan Ndoye est dans le viseur du Stade rennais depuis plusieurs jours et ne veut visiblement pas lâcher l’affaire.

Le club français, qui a perdu notamment Ismaïla Sarr pour 30 millions d’euros et Hatem Ben Arfa, libre de tout contrat, cet été, doit se renforcer sur les ailes et en attaque. Il a identifié le jeune Lausannois de 18 ans pour ce faire et y met les moyens. Son président Olivier Létang a pris le dossier en mains et a posé plus de trois millions de francs sur la table pour le néo-international suisse espoirs, qui s’est quant à lui vu proposer un contrat de cinq ans, bien plus juteux, forcément, que ce qu’il peut gagner actuellement à la Pontaise.

La somme paraît impressionnante, pour un jeune homme qui n’a pas encore été titulaire cette saison en Challenge League et qui n’a joué que 823 minutes chez les professionnels… Mais le Lausanne-Sport n’a en aucun cas besoin de vendre pour boucler son budget, le Nyonnais est sous contrat jusqu’en 2022 et son club compte sur lui pour concurrencer Cameron Puertas, Andy Zeqiri, Aldin Turkes et Christian Schneuwly, entre autres, qui se partagent jusqu’ici le temps de jeu avec lui. Reste que la pression sera sur le LS encore quelques heures.