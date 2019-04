«Wayne est désormais prêt à tout pour apprendre autant qu'il le peut.» C'est ainsi que Roy Hodgson, entraîneur de Crystal Palace, en Premier League anglaise et ancien sélectionneur de l'équipe de Suisse (1992-1995) a défendu son gardien, quelques jours après que la Fédération anglaise de football (FA) a décidé de ne pas le sanctionner pour un salut nazi effectué en janvier dernier, lors d'un repas entre coéquipiers de leur club londonien. «Je n'ai aucune idée du niveau de connaissance à propos de l'Holocauste et de la Seconde Guerre mondiale au sein des autres clubs, ni même dans le nôtre, a poursuivi le manager âgé de 71 ans. [L'ignorance à ce sujet] est désormais une chose dont nous savons qu'elle existe vraisemblablement et que nous allons devoir traiter.»

Crystal Palace boss Roy Hodgson says keeper Wayne Hennessey is "desperate" to learn about Adolf Hitler and World War Two after being accused of making a Nazi salute.



In full: https://t.co/38PHjI8axk#cpfc pic.twitter.com/orUphbIHtg — BBC Sport (@BBCSport) April 20, 2019

Wayne Hennessey (32 ans), auditionné voici quelques jours par la FA, avait apparemment fait montre d'une crasse méconnaissance au sujet d'Adolf Hitler et de l'Allemagne nazie. Ce qui lui avait permis d'échapper à une sanction pour son salut déplacé. L'instance dirigeante avait en effet jugé le gardien trop idiot pour être puni. «Monsieur Hennessey a catégoriquement nié faire un salut nazi, avait déclaré la Fédération. En effet, il a affirmé ne même pas savoir ce que c'était. Aussi improbable que cela puisse paraître pour ceux de notre génération, nous ne pouvons déclarer cette affirmation fausse. Interrogé, Monsieur Hennessey a montré une considérable - certains diraient même lamentable - ignorance à propos de tout ce qui concerne Hitler, le fascisme et régime nazi.»

Wayne Hennessey under fire after appearing to do a Nazi salute https://t.co/Y6FPG3RFz3 pic.twitter.com/VyWloSl6SO — The Sun Football ? (@TheSunFootball) January 6, 2019

Un état de fait qui a évidemment surpris Roy Hodgson. «Je ne sais pas à quel point on devrait être déçu de ça. C'est différent pour des gens de ma génération, qui sont beaucoup plus proches [de cette époque]. Je ne sais pas tellement ce que la jeune génération apprend à ce sujet. Mais ce qui est important dans ce rapport de la FA, c'est qu'ils ont été très clairs qu'ils ont trouvé en Wayne un individu très honnête, gentil et bon.»

Quite incredible from the FA regulatory commission looking into the Wayne Hennessey Nazi salute allegation (it was found not proven). pic.twitter.com/cSqHZ7YSuN — Mark Douglas (@MsiDouglas) April 16, 2019

(nxp)