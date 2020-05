Avec l’avènement des réseaux sociaux, les clubs misent de plus en plus sur l’interaction avec leurs supporters. Le Livingston FC l’a bien compris et a poussé le curseur très loin.

Cette équipe de première division écossaise a lancé en début de semaine un sondage sur son compte Twitter. L’objet? Étendre, ou pas, le bail de son troisième gardien, Gary Maley (37 ans). «Il est tout à fait possible que ce soit une première dans le football, mais nous vous donnons la possibilité de décider de l’avenir de notre gardien Gary Maley, indique le club dans son tweet. Son contrat arrivant à échéance le mois prochain, nous laissons aux fans le soin de décider si nous lui proposons ou non une prolongation. Il reste ou il part – c’est vous qui décidez.»

????| Quite possibly a football first but we’re giving you the chance to decide on the future of goalkeeper @Maley1Gary.



With his contract expiring next month, we’re leaving it in the hands of the fans as to whether or not we offer “Stretch” an extension.



Stay or go - you decide!