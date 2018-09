Carles Puyol était extrêmement fair-play sur le terrain. Il semble l'être un peu moins à la retraite. Pour lui, le rival madrilène n'a pas réalisé une saison si spectaculaire que cela en 2017-2018.

Le Real la première équipe à réaliser le triplé en Ligue des champions, mais cela n'a pas suffi pour impressionner l'homme à l'impressionnante chevelure : «Le Barça se bat toujours pour tous les trophées. Si Le Barça avait fait la même saison que le Real la saison dernière, on se serait fait tuer», a-t-il expliqué à Marca. L'ancien international détaille: «Ils ont joué à quitte ou double en se concentrant sur la Champions League. Au Barça, nous n'avons pas la même mentalité.».

La Liga «au-dessus» de la Ligue des Champions

«On s'attend à ce que le Barça gagne chaque semaine et si nous perdons, les médias vont nous critiquer. On se bat pour tous les titres. S'il faut choisir entre la Champions League et la Copa del Rey, on prend la Champions League. Mais la Liga reste au dessus des trois.» Un poil jaloux pour le coup?

(nxp)