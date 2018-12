Une discussion entre l'attaquant italien de l'OGC Nice Mario Balotelli et son coach Patrick Vieira risque de mettre le feu dans le vestaire niçois. Capté par les caméras d«'Intérieur Sport», pour un reportage qui sera diffusé ce dimanche sur Canal+, un extrait de ce dialogue a été publié sur les réseaux sociaux... avant d'être immédiatement retiré! Trop tard, le mal était fait.

On voit donc Mario Balotelli se plaindre, en italien, du niveau de ses coéquipiers. «On n’aligne pas deux passes. C’est difficile de jouer comme ça. On a fait un exercice… Je n’ai pas les mots! Il y a quatre mètres entre nous, et en tout, je n’ai eu que quatre bonnes passes en vingt minutes de travail.»

Et Balotelli souligne à quel point il est plus investi que les autres: «Aujourd’hui, par exemple, j’ai raté un tir. J’ai envoyé le ballon au-dessus, c’est pas bien. Et ça m’énerve, parce que je veux marquer. Eux, ils ratent et ils te disent: «Ça fait rien, ça ira la prochaine fois». Non, va te faire foutre! Quand tu rates, tu t’énerves.»

L’ancien joueur de l’Inter, de Manchester City, de Liverpool ou encore de l’AC Milan enchaîne en lâchant: «Moi, je veux retourner jouer avec ces équipes.»

Face à lui, son entraîneur Patrick Vieira essaie tant bien que mal de faire preuve de compréhension: «Je sais, mais c’est encore possible. Mais toi, tu as besoin de l’aide de tes coéquipiers. Et pour avoir cette aide, tu dois être un exemple, tu dois être celui qui montre aux autres que pour bien faire, il faut s’impliquer.»

Ce message suffira-t-il à calmer Balotelli, qui n'a au passage toujours pas marqué le moindre but cette saison? Dimanche, Nice reçoit Saint-Étienne. On n'ose pas imaginer ce qui se passera dans le vestiaire niçois si le «Gym» venait à s'incliner à domicile... (nxp)