D’un côté David Luiz, 31 ans, 1m89 pour 86 kg. De l’autre, Alex Kral, 20 ans, 1m85 pour 72 kg. A l’arrivée, une vidéo et des photos assez bluffantes, où les fans de Chelsea ne savaient plus vraiment qui était qui. Et pas seulement parce que les deux hommes semblent avoir perdu l’adresse de leur coiffeur depuis des lustres.

David Luiz congratulating himself after the final whistle. pic.twitter.com/otx5jDpFf0 — althurstonsport (@althurstonsport) April 18, 2019

Mais le mimétisme ne s’arrête pas là, puisque les deux hommes évoluent en défense centrale et ont pris la pause dans le vestiaire, après la victoire des Blues (4-3) en match retour des quarts de finale de l’Europa League, après avoir échangé leur maillot.

(nxp)