Buteur pour la première fois depuis un mois - et même double buteur puisqu'il a marqué aux 78e et 84e minutes -, Cristiano Ronaldo est donc sorti de la pelouse le visage en sang, sitôt après avoir marqué le sixième but du Real Madrid contre Deportivo La Corogne (score final: 7-1).

Ce qu'il s'est passé? L'attaquant portugais s'est précipité pour placer son coup de tête victorieux. Fabian Schär, le défenseur central suisse du «Depor», était en retard sur l'action. Il a tendu sa jambe droite de manière désespérée, mais son soulier a trouvé... le crâne de Ronaldo.

«CR7» a regagné les vestiaires sans attendre la fin du match, poussant la coquetterie jusqu'à constater les dégâts sur l'écran d'un téléphone portable. Il a ensuite reçu quelques points de suture, comme l'a confirmé son entraîneur Zinédine Zidane en conférence de presse: «C'est ouvert, et je crois qu'il s'est fait poser deux ou trois points. Mais il se sent bien.» (Le Matin)